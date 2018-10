Näin Pohjois-Korea aivopesee: Ideologinen opas vuoti julki

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pohjoiskorealaisten halutaan omistautuvan ehdottomasti diktaattori Kim Jong-unille.

Pohjois-korean viranomaiset ovat järjestäneet ”ideologista koulutusta” kaikille maata nimellisesti hallitsevan Työväenpuolueen jäsenille, Daily NK kertoo.

Uutissivusto on saanut haltuunsa 16-sivuisen ideologisen opetuksen ohjeasiakirjan. Kyseessä on lyhennelmä ideologisen opetuksen opaskirjasta. Se on ilmeisesti tarkoitettu koulutuksia vetäville puolueen virkailijoille. Opas tarjoaa harvinaisen mahdollisuuden tarkastella, kuinka Pohjois-Korea pyrkii varmistamaan, että kansalaisten ajattelu pysyy maan hallinnon toivomassa linjassa.

Valtaosa asiakirjaa keskittyy sen varmistamiseen, että kansa muistaa olla ylpeä ”Pohjois-Korean tyylisestä sosialismista”.

– Pääargumentti on, että pohjoiskorealaisten täytyy rakastaa innolla sosalistista kotimaataan ja uhrata kaikkensa sosialistisen isänmaan vaurauden ja menestyksen eteen, pohjoiskorealainen lähde toteaa.

Oppassa painotetaan ehdotonta uskollisuutta Pohjois-Korean diktaattori Kim Jong-unille.

”Kaikkien täytyy hyväksyä uskollisesti Rakkaan Kunnioitetun Toverin (Kim Jong-un) ajatukset ja viisas ohjaus ja kaikkien tulee suorittaa ylväästi puolueen heille antamat vallankumoukselliset velvoitteet”, asiakirjassa todetaan.

Oppaassa selitetään myös Pohjois-Korean viime aikojen avautumista ulkomaailmalle.

”Rakas Kunnioitettu Toveri on luonut poikkeuksellisella näkemyksellisyydellään ja poliittisilla taidoillaan sekä omistautuneella ja viisaalla johtamisellaan vallankumoustamme hyödyttävän kansainvälisen ympäristön”, opas suitsuttaa.

Kim Jong-unin kuvataan järjestäneen ”uusia aikakausia luovia” tapaamisia, joiden tarkoituksena on parantaa pohjoiskorealaisten elämää ja luoda maailmanrauha.

”Kansan tulee hyväksyä Rakkaan Kunnioitetun Toverin sanat ja puolueen politiikka absoluuttisen oikeutettuna”, asiakrijassa todetaan.

Kansalaisten velvollisuudeksi kerrotaan suorittaa ”äärimmäisiä tekoja omistautumisen ja uhrautuvaisuuden osoittamiseksi”.

Oppaassa kerrotaan, että opetuksen yhteydessä koulutettavien on myös osattava vastata kysymykseen, ”mikä oli seitsemännen keskuskomitean kolmannen kokouksen keskeinen henki”.

Daily NK:n mukaan Kim Jong-un totesi kyseisessä kokouksessa, että Työväenpuolueen uuden vallankumouspolitiikan ydin ovat ydinaseet ja omavaraisuus.

LUE MYÖS:

Näin mieli murretaan Pohjois-Koreassa – ”ei ole minua, on vain me”