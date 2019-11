Näin Petteri Orpo ja Jussi Halla-aho sanovat yhteistyöstä

Ylen A-studiossa oppositiojohtajat keskustelivat yhteisistä ja erilaisista näkemyksistä.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aholta ja kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpolta kysyttiin Ylen A-studiossa yhteistyön mahdollisuuksista.

Petteri Orpon mukaan kyseessä on kaksi erilaista puoluetta, joita yksi asia voi yhdistää.

– Se on se, että meillä on poikkeuksellisen huono hallitus. Hallituksella on poikkeuksellisen huono ja vastuuton ohjelma. Kun hallituskausi etenee ja he tekevät hallitusohjelmansa mukaisia esityksiä, niin niissä yksittäisissä kysymyksissä meidän on järkevää toimia hallitusta vastaan, Petteri Orpo sanoi.

– Se ei tarkoita, että meillä on yksi yhteinen oppositio, vaan meillä on yhteinen tavoite vastustaa hallituksen esityksiä. Ne tulevat näyttämään, millaisia painotuksia meillä on, esimerkiksi työperäiseen maahanmuuttoon suhtautuminen on yksi sellainen, Orpo jatkoi.

Jussi Halla-aho sanoi olevansa tismalleen samaa mieltä hallitusta ja sen virheitä koskevista yksittäisistä kysymyksistä.

– Varmasti löydämme yhteisen sävelen. Mutta itse asiassa, kun mainitsit taas kerran työperäisen maahanmuuton, niin on mielenkiintoista, että kun me esitämme kriittisiä puheenvuoroja maahanmuutosta, niin meidän valitetaan puhuvan liikaa siitä, Jussi Halla-aho sanoi.

– Kun kokoomus on kuitenkin käytännössä joka ainoalla kyselytunnilla nostanut esiin sen, miten paljon Suomi tarvitsee työperäistä maahanmuuttoa. Mutta kokoomusta ei kuitenkaan syytetä siitä, että miksi te kaiken aikaa puhutte siitä maahanmuutosta, Halla-aho valitteli.

Petteri Orpo vastasi kokoomuksen puhuvan työperäisestä maahanmuutosta ”yhtenä keinona nostaa työllisyyttä, saada turvattua suomalainen hyvinvointi”.

Orpo pyysi Halla-ahoa nimeämään yhden työllisyystoimen, joka PS:n mielestä voitaisiin tehdä.

– Me kritisoimme taas haittamaahanmuuttoa sen vuoksi, että se lisää julkisen sektorin kustannuksia, Jussi Halla-aho vastasi.

– Yksi toimi?, Orpo pyysi.

– …ja lisää tarvetta verottaa tuottavaa työtä ja yrittämistä, Halla-aho jatkoi.

Juontaja kysyi, mahtuvatko kokoomus ja PS samaan hallitukseen.

Petteri Orpon mukaan vuoden 2017 ratkaisussa oli kyse ennen kaikkea siitä, uskottiinko uuden PS:n sitoutuvan silloisen hallituksen ohjelmaan.

– Mutta, olen sen jälkeen sanonut, että minä haluan kunnioittaa vaalitulosta. Yhtään puoluetta ei pidä ikuisesti tuomita syrjään. Pitää olla valmis keskustelemaan, Petteri Orpo linjasi.

– Ja itse asiassa: minusta Antti Rinne teki suuren virheen, kun hän ei käynyt teidän kanssanne viime vaalien jälkeen todellisia hallitustunnusteluja. Se olisi ollut vaalituloksen takia oikein ja olisi myös näyttänyt sen, mihin te olette valmiita, Orpo totesi Halla-aholle.

Jussi Halla-aholta kysyttiin, olisiko hän itse valmis Petteri Orpon kanssa hallitusvastuuseen.

– On ilman muuta selvää, että meillä on paljon yhteisiä näkemyksiä, ainakin suuressa kuvassa, kokoomuksen kanssa. Joskin meillä löytyy yhteneväisyyksiä toki muidenkin puolueiden kanssa, Jussi Halla-aho vastasi.

– Olemme kaiken aikaa korostaneet, että olemme asiapohjalta valmiita yhteistyöhön kenen tahansa kanssa. Ongelma on ollut pikemminkin siellä toisessa päässä tähän asti.

Jussi Halla-aho totesi menneistä hallitusneuvotteluista, että ”toisin kuin pääministeri Rinne, minulla ei ole tapana juoruilla julkisuuteen luottamuksellisia keskusteluja”.