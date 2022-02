Näin perhe pysäytti koronan kotonaan

Kanadalainen LVI-alan ammattilainen Joey Fox kertoo tekemistään torjuntatoimista, joiden avulla koronaviruksen leviäminen pystyttiin pysäyttämään kotitalouden sisällä.

Hänen vaimonsa oli saanut viime viikon alussa koronatartunnan, joka vahvistettiin pikatestillä. Tutkijana toiminut Fox painottaa viruksen leviävän ilmateitse, joten hän ei ollut vakuuttunut käsienpesun tai lelujen desinfioinnin kaltaisista neuvoista.

Koko perhe oli saanut täyden rokotussarjan kolmevuotiasta lasta lukuun ottamatta.

– Huomion tulee olla sisäilman pitämisessä puhtaana, jotta taudin leviäminen voidaan estää, Joey Fox kirjoittaa Twitterissä.

Hän kertoo pitäneensä kotona FFP2- tai FFP3-kasvomaskeja. Sairastunut vaimo piti osan ajasta FFP2-suojainta ja muuten kirurgista maskia, jonka narut oli köytetty ristiin korvien taakse tiiviyden tehostamiseksi.

Alan ammattilaisena Fox rakensi yhden suuremman ja kolme pientä kotitekoista ilmansuodatinta eli niin sanottua Corsi–Rosenthal-laatikkoa. Yksi sijoitettiin ruokapöydän ääreen ja muut makuuhuoneisiin. Sairastunut vaimo söi eri aikaan muun perheen kanssa.

– Pidimme ilmankostuttimia päällä joka yö makuuhuoneissa. Pyrimme pitämään suhteellisen ilmankosteuden 40 prosentissa, mutta kylmän ilman sään vuoksi se jäi noin 30 prosentin paikkeille, Joey Fox sanoo.

Mies muutti tilapäisesti vierashuoneeseen ja huolehti tuuletuksesta ennen maskin poisottamista. Hän muistuttaa, että tartunnan välttäminen on aina myös tuurista kiinni, sillä henkilöiden tartuttavuus voi vaihdella suuresti. Koronapotilaan tauti osoittautui lieväksi, eli oireet muistuttivat vain parin päivän flunssaa.

– Olen nähnyt kauhutarinoita siitä, kuinka herkästi tartuttavat voivat levitä esimerkiksi käytävän toiselle puolelle hotelleissa lyhyenkin altistumisen jälkeen. Mutta nämä ovat poikkeuksia. Tällaiset tarinat ovat haitallisia, sillä ne saavat viruksen pysäyttämisen näyttämään mahdottomalta, vaikka näin ei ole, Joey Fox toteaa.

Focus on clean air and proper masking (N95s). It can be stopped. Vaccines, humidifiers, filtration, open windows, go outside, respirators…Infection isn't inevitable.

— Joey Fox, P. Eng, M.A.Sc (@joeyfox85) February 15, 2022