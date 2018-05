Näin peltipoliiseja tuhotaan – HU: Maalia, kirveitä, aseita

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Valvontakameroita töhritään usein spray-maalilla.

Kameratolppia on muun muassa ammuttu ja niitä on käyty kaatamassa kirveen avulla, mutta tavallisinta on tolppien töhriminen spraymaalilla, kertoo Helsingin Uutiset.

Viimeisimpänä ilkivallan kohteeksi ovat joutuneet Tuusulanväylälle asennetut uudet nopeusvalvontatolpat. Tolppia ei ehditty edes ottaa käyttöön ennen spray-maali-iskua. Ne saadaan Kaakkois-Suomen Ely-keskuksen telematiikka-asiantuntijan Hannu Pylväsen mukaan kuitenkin puhdistettua nopeasti.

– Se [törhiminen] on valitettavaa, enkä oikein ymmärrä ajatusta, mitä sillä voitetaan. Korjauksiin käytetyt rahat ovat sitten pois muusta tienpidosta.