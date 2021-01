Näin palkkakuluilla rahoitetaan hyvinvointivaltiota – katso kuva

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Työnantaja maksaa 7258 euroa, josta 2337 euroa menee veroihin ja 1258 euroa työnantajamaksuihin.

Veronmaksajien toimitusjohtaja Teemu Lehtinen on jakanut Twitterissä kuvan, josta näkyy, miten työnantajan maksama palkkakustannus jakautuu eri kohteisiin tänä vuonna.

– Hyväpalkkainen työ rahoittaa tänäkin vuonna monta kautta hyvinvointiyhteiskuntaa, Teemu Lehtinen kirjoittaa Twitterissä.

Kuvan esimerkkitapauksessa työnantajan palkkakustannus on 7258,20 euroa, josta palkansaajan bruttopalkka on 6000 euroa. Palkansaajalle maksetaan tästä 3662,29 euroa, eli sen verran on hänen nettopalkkansa.

Bruttopalkasta veroihin ja veroluonteisiin maksuihin menee 2337,71 euroa. Tästä kunnallisvero vie suurimman osan, 1056,40 euroa. Valtion tuloveron osuus on 564,45 euroa. Lisäksi veroihin luetaan alle sadan euron päivärahamaksu, kirkollisvero, sairaanhoitomaksu ja Yle-vero. Bruttopalkasta otettavia veroluonteisia maksuja myös ovat työttömyysvakuutus ja työeläkevakuutus, joka on 429 euroa.

Myös työnantaja maksaa työeläkevakuutusmaksua, jonka suuruus on 1035 euroa. Muita työnantajan maksamia maksuja ovat sairausvakuutus, työttömyysvakuutus, tapaturmavakuutus ja ryhmähenkivakuutus, jotka ovat alle sadan euron maksuja. Yhteensä työnantaja maksaa bruttopalkan päälle 1258,20 euroa työnantajamaksuja.

Hyväpalkkainen työ rahoittaa tänäkin vuonna monta kautta hyvinvointiyhteiskuntaa. Näin jakautuu työnantajan vuonna 2021 satsaama 7258 e/kk.https://t.co/p3z8246xaq pic.twitter.com/mvBnMfAInt — Teemu Lehtinen (@TeemuTLehtinen) January 12, 2021