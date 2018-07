Näin paljon Vladimir Putin on myöhästynyt muista tapaamisista

Vladimir Putin myöhästytti Donald Trumpin kanssa pidettävän presidenttien huipputapaamisen alkua saavuttuaan Helsinkiin aikataulusta jäljessä.

Radio Free Europen (RFE) taulukon mukaan myöhästyminen oli 20 minuuttia, mutta se taisi olla enemmänkin. RFE huomauttaa, että myös Trump tuli Linnaan myöhemmin. USA:n presidentti joutui odottamaan, että Venäjän presidentti ehti ensin Presidentinlinnaan.

RFE on listannut ison määrän Vladimir Putinin myöhästymisiä. Listaa johtaa liittokansleri Angela Merkelin tapaaminen 2014, jonka alkua odotettiin neljä tuntia 15 minuuttia.

Muita supermyöhästymisiä olivat Ukrainan Viktor Janukovits (4:00, 2012), Ukrainan Julia Timoshenko (3:00, 2009), Valko-Venäjän Aleksandr Lukashenka (3:00, 2013) ja Japanin Shinzo Abe (3:00, 2016).

Trump would have had to wait 6 minutes more than Queen Elizabeth II, if he was not late himself. Angela Merkel waited for over four hours. #HelsinkiSummit #TrumpPutinSummit pic.twitter.com/VAWfAvAB2I

— RFE/RL (@RFERL) July 16, 2018