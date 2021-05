Näin paljon vähemmän tartuntoja oli tasan vuosi sitten – miten kesän käy?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Asiantuntijat ovat optimistisia ja kehottavat katsomaan sairaalahoidon tarvetta. Se ei ole noussut.

Suomi on kesän ja koronarajoitusten höllentämisen kynnyksellä. Vuorokautisten koronan tartuntatapausten määrä valtakunnan tasolla ei vaikuta laskeneen viimeisen kuukauden aikana paljon, tai ainakin aleneminen on hidasta.

Entä kun tartuntamääriä vertaa viimevuotisiin?

Tähän aikaan keväällä 2020 uusia koronatartuntoja ilmoitettiin seuraavasti: ti 19.5.2020 19, ke 20.5.2020 44, to 21.5.2020 50, pe 22.5.2020 44, la 23.5.2020 31, su 24.5.2020 11, ma 25.5.2020 20, ti 26.5.2020 29 ja ke 27.5.2020 64 uutta tartuntaa. Kyse oli siis kymmenistä tartunnoista päivittäin.

Tänä keväänä eli viime päivinä uusien tartuntojen määrät ovat olleet ke 19.5.2021 289, to 20.5.2021 259, pe 21.5.2021 211, la 22.5.2021 248, su 23.5.2021 121, ma 24.5.2021 93, ti 25.5.2021 125, ke 26.5.2021 220 ja to 27.5.2021 98 uutta tartuntaa. Kokoluokka on siis selvästi suurempi kuin vuosi sitten, tämän päivän eli torstain matalasta luvusta huolimatta.

Korkeana pysyvästä määrästä kertoo viimeisen 14 vuorokauden tartuntojen summa. Se oli eilen eli keskiviikkona 2 694.

Sosiaali- ja terveysministeriön johtaja Pasi Pohjola luonnehti torstaina tiedotustilaisuudessa, että epidemiatilanne on kaksijakoinen. Sosiaalisten kontaktien lisääntyminen ja herkemmin tarttuvat muuntovirukset lisäävät nyt tartuntariskiä, mutta samanaikaisesti eokotusten edistyminen ja viruksen kausivaihtelu parantavat tilannetta.

– Tartuntalähteinä korostuvat nuorten ja työikäisten isot ryppäät ja joukkoaltistumiset, pitkään leviämisvaiheessa olleiden alueiden monimuotoiset sosiaaliset kontaktit ja sairaalaepidemiat, Pohjola totesi.

– Muuten sairaalahoidon tarve on laskussa. Parempaan suuntaan ollaan hitaasti menossa, nyt maltti on valttia.

Iltalehdessä HUS:n diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen ja THL:n osastopäällikkö ylilääkäri Otto Helve huomauttavat, että vuosi sitten keväällä testejä tehtiin huomattavasti vähemmän.

Helven mukaan ajankohtien tartuntamäärien vertailu ei kerro sitä, millainen kesästä on tulossa.

– Sosiaali- ja terveysministeriökin oli sitä mieltä, että tilanne ei ole niin hyvä, mutta katsoisin sairaalassa olevien määrää. Hoitoon otetaan suurin piirtein samoilla kriteereillä kuin viime toukokuussakin, Lasse Lehtonen sanoo IL:lle.

Molemmat toteavat rokotekattavuuden kasvun vaikuttavan myönteisesti alkavan kesän tilanteeseen. Toisaalta tänä vuonna on levinnyt virusvariantteja.

Lehtosen mukaan rokotteetkin antavat ”uskoa siihen, että juhannuksen jälkeen voidaan viettää aika normaalit kesälomat ja ravintolatkin ovat auki, ja toivottavasti futiskatsomoonkin kohta pääsee”.