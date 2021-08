Näin paljon tavallista kylmempi on ensi viikko

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Osaan maata on tulossa hallaa ja yöpakkasia.

Forecan mukaan sään tuore kuukausiennuste tuntuu syksyltä.

Ennusteen mukaan ensi viikon keskilämpötila on suuressa osassa maata 3–6 astetta keskimääräistä kylmempi. Ennusteissa on vaihtelevaa säätä, sateita ja tuulista, osaan maata on tulossa hallaa ja yöpakkasia.

– Ensi viikko on ajankohtaan nähden kylmä, kyllä se syksyltä tuntuu. Suomessa nyt viikonloppuna oleva matalapaine liikkuu itään. Tämän matalapaineen jälkipuolella pohjoisesta virtaa meille kylmää ilmaa. Etenkin Lapissa tämä tarkoittaa myös kylmiä öitä, Forecan meteorologi Kristian Roine sanoo.

Maanantai- ja tiistaiaamuiksi Lappiin ennustetaan laajoille alueille hallaa, paikoin myös yöpakkasia. Alkuviikolla sateita tulee lähinnä itärajalla, muualla maassa on poutaisempaa. Pilvisyys vaihtelee, etenkin aamuisin sää on aurinkoista.

– Päivälämpötila jää ensi viikolla etelässä 10 ja 15 asteen välillle, maan keski- ja pohjoisosassa paikoin alle 10 asteeseen. Pohjoistuuli saa sään tuntumaan kolealta.

Keskiviikkona pohjoisesta saapuu Suomeen voimakas matalapaine.

– Matalapaineen sateita leviää maan pohjoisosaan jo keskiviikon vastaisena yönä. Keskiviikkona päivällä vettä tulee runsaasti koko maassa. Matalapaineen jälkipuolella tuulet voimistuvat. Etenkin torstaina päivällä tuuli on Pohjanlahdella kovaa, puuskissa jopa myrskyisää. Maa-alueilla puuskat ovat voimakkuudeltaan 14–17 metriä sekunnissa, joten torstai on hyvin tuulinen päivä, Roine ennustaa.

Elokuu jatkuu keskimääräistä viileämpänä – kuukausiennusteen mukaan ensi viikon keskilämpötila on suuressa osassa maata jopa 3–6 astetta keskimääräistä kylmempi. Ennusteissa on vaihtelevaa säätä, osaan maata on tulossa hallaa ja yöpakkasia.https://t.co/MQTpHJxBx9 #sää — Foreca Suomi (@forecasuomi) August 20, 2021