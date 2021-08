Näin paljon rokotteita Suomeen nyt tulee

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

THL päivitti arvionsa tulevien rokoteannosten määrästä.

Maahan on elokuun loppuun asti tulossa viikoittain tasamäärä eli 310 000 annosta koronarokotteita. Näin toteaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos uudessa arviossaan.

Viime viikolla annoksia saatiin noin 253 000. Uudessa arviossa odotetaan 310 000 annosta saapuvaksi kunakin seuraavana kolmena viikkona.

Kaikkiaan Suomeen on saatu 6 217 425 rokoteannosta.

Rokoterekisterin mukaan kaikki annokset eli kaksi annosta saaneita suomalaisia on kaksi miljoonaa. Heidän osuutensa väestöstä on 36 prosenttia.

Rokotukset keskittyvät nyt selvästi kakkosrokotuksiin. Esimerkiksi tiistaina annettiin noin 12 000 ensimmäistä rokoteannosta ja noin 46 000 kakkosannosta.

Käyttämättömien rokotteiden suuri ”varasto” on herättänyt huomiota. Sitä on rokotteiden saapumispäivinä jopa noin 500 000, mutta luku pienenee viikon mittaan rokotteita annettaessa noin puoleen. Osan tästä ”varastosta” sanotaan olevan Johnson&Johnsonin ja AstraZenecan rokotteita, joiden käyttö on hidasta tai joita ei käytetä. Niitä olisi nyt ilmeisesti noin 140 000.