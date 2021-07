Näin paljon paremmin pärjäät naisena vihreissä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vain yksi neljästä kunnanvaltuustojen vihreästä on mies.

Vihreiden puolueen sukupuolittuminen on herättänyt huomiota. Puolueen johtohenkilöistä ja aktiiveista merkittävä valtaosa on naisia; esimerkiksi 20 vihreästä kansanedustajasta miehiä on vain kolme.

Myös vihreiden sisällä on peräänkuulutettu tapoja puhutella miehiä.

Jarkko Lauspalo on nyt blogissaan katsonut tilastoista, miten paljon todennäköisempää oli kuntavaaleissa tulla valituksi vihreänä naisehdokkaana kuin vihreänä miesehdokkaana.

Vihreiden 2021 kuntavaaliehdokkaista 60 prosenttia oli naisia, eli jakauma oli suhteellisen tasainen. Kaikkien puolueiden vastaava osuus oli 40 prosenttia naisia.

Kunnanvaltuustoihin valituista vihreistä kuitenkin naisia on 74 prosenttia ja miehiä 26 prosenttia. Vihreitä äänestävä mieskin siis äänestää todella usein naista.

Lauspalon mukaan vihreillä näyttää olevan ”erittäin suuri vinouma sen suhteen, että naisehdokkaita äänestetään paljon enemmän kuin miesehdokkaita”. Hänen mukaansa suhteellinen ero valituksi tulemisen todennäköisyydessä on vihreissä 89 prosenttia naisten eduksi. Muissa puolueissa vastaava ero on suhteellisen tasainen.

– Jos olit vihreä naisehdokas, sinut valittiin lähes kaksinkertaisella todennäköisyydellä kunnanvaltuustoon verrattuna siihen mitä jos olit vihreä miesehdokas, blogissa todetaan.

