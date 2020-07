Näin paljon maksaisi liittyä Facebookiin ilman mainoksia

Maksaisitko Facebook-tilistä 50 tai 200 euroa vuodessa? Todellisuudessa palvelu ei tällöin olisi koskaan muodostunut nykyisen kaltaiseksi jätiksi, eikä juuri kukaan maksaisi, koska aniharva olisi Facebookin alkuaikoina maksanut liittymisestä.

Alla olevassa twiitissä näkyy Facebookin eri ajankohtina tekemä keskimääräinen tulovirta käyttäjää kohden eri mantereilla. Tulot kertyvät mainoksista.

Viime vuonna Pohjois-Amerikassa palvelu teki noin 190 dollaria eli 160 euroa per käyttäjä, Euroopassa noin 60 dollaria eli noin 50 euroa per käyttäjä, muualla maailmassa vähemmän.

Twitterissä ihmetellään, että Facebook tekee enemmän rahaa kuin aito maksullinen palvelu kuten Netflix.

Facebook is now doing $190/yr in revenue per North American user pic.twitter.com/95E3ibgoC8

— Turner Novak (@TurnerNovak) July 30, 2020