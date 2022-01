Näin omikronin tartunta eroaa aiemmista

Moni asia virusmuunnoksen suhteen on silti edelleen tuntematon.

Yhdysvalloissa jo 99,5 prosenttia tartunnoista on omikronin aiheuttamia. Tammikuun puolivälissä uusien tapausten määrä oli maassa yli 800 000 päivässä, mikä on kolme kertaa enemmän kuin aiemmin missään pandemian vaiheessa. Omikronin suhteen paljon on vielä tuntematonta, mutta jotain tutkijat ovat jo saneet selville, kertoo The New York Times.

Omikronin selvin ero aiempiin muunnoksiin on leviämisnopeus. Itämisaika eli tartunnan kehittyminen taudiksi on omikronilla vain kolme päivää, kun taas varhaismuunnoksilla sen arvellaan olleen viisi päivää ja deltamuunnoksella neljä.

Tartunnan saaneen kehoon kerääntyvää virusmäärää kutsutaan viruskuormaksi. Ihminen tartuttavimmilaan silloin, kun hänen viruskuormansa on suurimmillaan. Tutkijoiden mukaan alfa- ja deltamuunnosten viruskuorma oli suurimmallaan kolmantena tartunnanjälkeisenä päivänä ja keskimäärin kuusi päivää sen jälkeen keho oli puhdistautunut viruksesta.

Omikronin osalta ei vielä tarkkaa tietoa ole, mutta eräs tutkimus näyttäisi, että omikronin aiheuttama infektio olisi päivän lyhyempi ja hieman lyhyempänä viruskuorman huippuhetkenä, mutta tämä tulo saattaa johtua myös rokotusten ja aiemmin sairastettujen infektioiden tuomasta immuniteetista. Toinen tutkimus näyttää, että rokotetun saaman infektion tuottama viruskuorma on sama delta- ja omikrontartunnoissa.

Toisaalta tietoaineisto näyttäisi, että on täysin erilainen aiemmista muunnoksista. Eläin- ja laboratoriokokeet viittaavat, että omikron ei ole niin hyvä tarttumaan keuhkoja, vaan aiheuttaa nopeammin infektion ylähengitysteissä. Eräs pieni tutkimus havaitsi, että omikrontartunta suojaa deltamuunnokselta muttei toisinpäin. Jos tämä pitää paikkansa, tarkoittaa se sitä, että omikron tulee syrjäyttämään deltan, jolle ei jää enää kantajia.

Omikron vaikuttaa aiheuttavan lievemmän taudin kuin delta. Eräs tuore tutkimus totesi, että omikrontartunnan saaneet päätyivät teho-osastolle tai tekohengitykseen vähemmän todennäköisesti kuin deltapotilaat. Syy tähän voi olla siinä, että omikron vahingoittaa vähemmän keuhkoja kuin aiemmat muunnokset jäädessään vain ylähengitysteihin.

Omikronin aiheuttaman tartunnan oletettava lievyys saattaa johtua myös rokotuksista. Vaikka tartuntoja tulee rokotusten tuomasta immuniteetista huolimatta, suojaavat mRNA-rokotteiden vahvistusannokset 90 prosenttisesti sairaalaan joutumiselta, Yhdysvaltain tautiviraston mukaan.

Rokottamattomille ja immuunipuutteisille omikron saattaa olla silti vaarallinen. Samoin sen mahdollisesta jättämistä pitkän koronan vaikutuksista on vielä liian varhaista sanoa.