Näin ohitat talvikelillä – tämä on tärkein ominaisuus

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Matkaan kuluu kilometriä kohden vain reilut kuusi sekuntia enemmän, jos maantiellä ajetaan 80 km/h sijasta 70 km/h.

Liikenneturva muistuttaa, että erityisesti talvikelillä ohittamisen tarpeellisuus kannattaa harkita tarkkaan.

Kuljettaja saattaa perustella ohittelun ajansäästöllä, mutta todellisuudessa säästö on minimaalinen.

– Kun havaitset horisontissa perä edellä hiljalleen lähestyvän auton, on hyvä tehdä esimerkiksi jäljellä olevan matkan pohjalta arvio, onko ohituksesta saavutettavissa mitään selkeää hyötyä. On paljon helpompi jättää edellä ajavaan reilu etäisyys ja säätää vakionopeudensäädin niin, ettei ohitustarvetta synny, koulutusohjaaja Elias Ruutti toteaa tiedotteessa.

– Stressaavalta ohituspaikan etsinnältä vältytään ja polttoainettakin yleensä säästyy.

Jos maantiellä talvelle tyypillisen 80 km/h sijasta ajetaan 70 km/h, kuluu matkaan kilometriä kohden vain reilut kuusi sekuntia enemmän.

– Jos omien aikataulujen toteutuminen on näistä sekunneista kiinni, on matkan suunnitteluun ja aikataulutukseen syytä kiinnittää tarkempaa huomiota, Ruutti sanoo.

Aurasta pöllyävä lumi voi viedä näkyvyyden

Lumipeitteen myötä myös aura-autot liikkuvat nyt eri puolilla maata. Kun sellainen tulee vastaan, tulisi kuljettajan pitää ajonopeus maltillisena ja ajaa mahdollisimman lähellä tien oikeaa reunaa.

Aura-auton on usein ajettava huomattavan keskellä tietä, jotta tien keskiosan lumivalli tulee auratuksi. Kohtaamisissa on kiinnitettävä huomiota omaan nopeuteen ja ajolinjaan. Aurasta pöllyävä lumi voi hetkellisesti viedä näkyvyyden kokonaan.

Aura-auton ohittaminen on jätettävä tilanteisiin, jossa edessä aukeavan tien voi nähdä kunnolla.

– Talvikelissä autoilijan tärkein ominaisuus on rauhallisuus. Renkaiden pito on talvella kesäkelejä rajallisempaa ja siksi ohjauspyörää käännettäessä liikkeiden on oltava pieniä ja rauhallisia, Elias Ruutti sanoo.