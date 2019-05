Näin nopeusrajoituksia kiristetään Helsingissä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Lähes kaikkien asuinalueiden tonttikatujen nopeusrajoitus lasketaan 30 kilometriin tunnissa.

Helsingin kaupunki alkaa toimeenpanna huhtikuussa tehtyä päätöstä nopeusrajoitusten alentamisesta. Päätöksen tavoitteena on liikenneturvallisuuden parantaminen.

Kaupungin tiedotteen mukaan muutosta aletaan toteuttaa toukokuun aikana, jolloin Stara alkaa vaihtaa liikennemerkkejä ja muuttaa tiemerkintöjä. Työ etenee vaiheittain ensi syksyyn saakka, ja sitä tehdään useassa kaupunginosassa yhtä aikaa.

Suurin muutos nykytilanteeseen verrattuna on, että lähes kaikkien asuinalueiden tonttikatujen nopeusrajoitus lasketaan 30 kilometriin tunnissa. Tällä hetkellä noin puolella tonttikaduista rajoituksena on vielä 40 km/h, lopuilla tonttikaduista rajoitus on laskettu 30 kilometriin tunnissa jo aiemmin.

Keskustassa nopeusrajoitus lasketaan 30 kilometriin tunnissa lukuun ottamatta pääkatuja ja reittejä satamiin. Niillä rajoitus olisi 40 km/h. Mannerheimintiellä 50 km/h -rajoitus laskee 40:een km/h Finlandia-talon ja Kuusitien välillä.

Nopeusrajoitusten laskemisen ansiosta henkilövahinkoihin johtavien onnettomuuksien arvioidaan vähenevän.

− Matalammat nopeusrajoitukset parantavat myös kaupungin viihtyisyyttä. Esimerkiksi liikenteen melu vähenee, kun kiihdytykset vähenevät. Lisäksi maltilliset ajonopeudet lisäävät etenkin jalankulkijoiden turvallisuuden tunnetta, sanoo apulaispormestari Anni Sinnemäki (vihr.).

Osa kaduista vaatii alemman rajoituksen tueksi myös rakenteellisia muutoksia. Tällaisilla kaduilla uudet nopeusrajoitukset toteutetaan myöhemmin, kun katua peruskorjataan. Esimerkiksi Sörnäisten rantatien nopeusrajoitus pysyy entisellään 50 km/h.