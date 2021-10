Näin nollaat kaiken auton turvatekniikan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Takapenkillä turvavyö jää yhä joka kymmenenneltä kiinnittämättä.

Liikenneturva tarkkailee vuosittain turvavyön käyttöä henkilöautoissa. Tämän vuoden tarkkailuissa joka kymmenes henkilöauton takapenkillä taajamassa matkustanut jätti turvavyön kiinnittämättä.

– Takapenkillä matkustavat turvavyöttömät vaarantavat itsensä lisäksi myös auton muut matkustajat. Törmäyksen sattuessa ilman turvavyötä istuvat takapenkkiläiset tulevat etupenkillä istuvien päälle. Yksinkertaisinta on laittaa turvavyö aina saman tien kiinni riippumatta auton tyypistä, ajonopeudesta tai matkustuspaikasta, kehottaa Liikenneturvan koulutusohjaaja Pasi Pohjonen.

Tarkkailuissa 97 prosenttia auton etupenkillä olleista matkusti turvavyö kiinnitettynä niin taajama- kuin maantieolosuhteissakin.

– Turvavyön auki jättämällä voi tehokkaasti nollata kaikki ne hyödyt, joita nykyautojen turvatekniikka tarjoaa. Esimerkiksi turvatyynyt voivat olla jopa hengenvaarallisia, jos turvavyö ei ole kiinnitetty. Muukaan turvatekniikka ei toimi alkuunkaan suunnitellusti, jos kuljettaja tai matkustaja ei pysy törmäyshetkellä penkissä, Pohjonen muistuttaa.

Onnettomuusinstituutti OTIn mukaan vuonna 2019 liikenneonnettomuuksissa menehtyneistä henkilö- tai pakettiautossa matkustaneista lähes puolet ei käyttänyt turvavyötä. Heistä joka kolmas (21 henkeä) olisi tutkijalautakuntien arvion mukaan voinut selvitä onnettomuudesta hengissä turvavyötä käyttämällä.

– Kuski voi varmistaa, että auto ei liiku metriäkään ennen kuin kaikilla on turvavyö kunnolla kiinni. Puuttuminen on välittämistä tässäkin tapauksessa. Turvavyö pelastaa riippumatta siitä, ajetaanko taajama- tai maantienopeuksia, Pohjonen korostaa.

Mahdollisen onnettomuuden sattuessa riski loukkaantua moninkertaistuu jo taajamanopeuksillakin, mikäli turvavyö ei ole kiinni.

Jos kolari ajetaan 50 km/h nopeudella, ihmisen törmäyspaino on jo 40-kertainen. Eli 80 kiloa painavan törmäysvoima kilogrammoiksi muutettuna olisi 3 000 kiloa. Jos nopeutta on 30 km/h, törmäyspaino on edelleen noin 14-kertainen.