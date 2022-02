Newspeak tuli suomen kieleen ja tätä on sanojen takana

Tarkoitus on kirjoittajan mielestä vaikeuttaa ihmisten itsenäistä ajattelua.

George Orwellin romaanista Vuonna 1984 muistamme termin newspeak, uuskieli. Sillä tarkoitetaan diktatorisen valtiokoneiston propagandakieltä, jolla kieputetaan sanojen merkityksiä. Tarkoitus on vaikeuttaa ihmisten itsenäistä ajattelua ja oikeuttaa vallassa olevien asema. Paljon ennen Orwellia ilmiöstä kirjoitti ranskalainen poliitikko ja kirjailija Benjamin Constant, yksi liberalismin klassikoista. Hän kuvasi 1800-luvun alussa teoksessaan De l’esprit de conquête et de l’usurpation dans leur rapports avec la civilisation européenne, kuinka Napoleon asteittain muokkasi vallankumouksellisesta Ranskasta yksinvaltaisen poliisivaltion. Oleellista oli kielen muutos. Hiljakseen sanat kääntyivät vastakohdikseen, hyökkäyssodista alettiin puhua kansallisen turvallisuuden asiana, kohtuullisuuden ja maltillisuuden kaltaisilla sanoilla oikeutettiin väkivaltaa, räikeää tunkeutumista ihmisten yksityiselämään kutsuttiin oikeudenmukaisuudeksi. Constant ennusti hämmästyttävällä tavalla 1900-luvun autoritaaristen hallitusten tekemiset, ne, joista Orwell kirjoitti aikalaisena.

Ilmiö tosin on paljon vanhempi. Jo muinaiset roomalaiset osasivat. Rooman ensimmäinen keisari Augustus lakkautti tasavallan ja pystytti täyden itsevaltiuden. Hän kuvasi operaatiota näin: “rem publicam ex mea potestate in senatus populique Romani arbitrium transtuli” eli ”Siirsin valtiovallan itseltäni senaatin ja Rooman kansan hallintaan.” Onnistuneen vallankaappauksen jälkeen hän kutsui itseään nimellä restitutor rei publicae, tasavaltaisen valtiomuodon palauttaja.

Äskettäin Suomessa on muisteltu toisen maailmansodan jälkeistä suomettumisen aikaa, erityisesti 1960–1980-lukuja. Ne olivat kielen runtelemisen kulta-aikaa. Muistamme esimerkiksi termin kansandemokratia, joka oikeasti tarkoitti Itä-Euroopan sosialistisia diktatuureja. Suomessa ja Länsi-Euroopassa vaikutti voimakas rauhanliike. Oikeasti sana tarkoitti Neuvostoliiton hyödyllisiä idiootteja, silloisen informaatiosodankäynnin nappuloita, joilla heikennettiin demokraattisten maiden puolustusta. Sama jatkuu nykyään, kun Kremlin ja Pekingin trollit ja heidän kotimaiset vasallinsa levittävät somessa EU:n, Yhdysvaltojen ja Naton vastaista agitproppia.

Valitettavasti tarkoitushakuinen kielen runteleminen ei koske vain autoritaarisia yhteiskuntia, joita Orwell kuvasi. Constant pohti tarkemmin prosessia ja sitä kuinka demokratia voi toimia paremmin ja huonommin. Demokratia on ainaisessa vaarassa lähteä liukumaan kohti autoritarismia. Mitä enemmän sananvapautta rajoitetaan ja eliitit muokkaavat kieltä tarkoituksiinsa sopivaksi uuskieleksi, sitä kehnommin liberaalilla demokratialla menee.

Suomen kaltaisessa pikkumaassa julkista keskustelua hallitseva joukko on hyvin pieni ja yhdenmukainen, eikä vain koulutuksen, asuinpaikan ja poliittisten näkemysten suhteen. Suomettumisen perinne vaikuttaa yhä myös, surullista kyllä. Uuskieli lyö Suomessa läpi paljon helpommin kuin maissa, joissa on aidosti monipuolinen media ja esimerkiksi yliopistoilla enemmän tilaa erilaisille näkemyksille.

Otetaan muutama esimerkki nykysuomen uuskielisistä ilmaisuista ja siitä, mitä sanojen takana piilee:

Yhteisöllisyys – Kaverien suosiminen ja korruptio, sopiva ohittaa pätevän.

Maatalousyrittäjä – Suomalaisen nykykolhoosin tukiaisviljelijä. Puolet viljelijöiden tuloista tulee suoraan valtion budjetista.

Vihapuhe – Joku on eri mieltä punavihreän poliitikon, toimittajan, taiteilijan tai tutkijan kanssa.

Maalittaminen – Joku on eri mieltä punavihreän poliitikon, toimittajan, taiteilijan tai tutkijan kanssa ja sen jälkeen joku toinenkin on.

Business Finland, entinen Tekes – Rikkaiden sosiaalitoimisto, josta hyväosaiset saavat veronmaksajien rahaa.

Naisviha – Joku on erimieltä naispoliitikon, naistoimittajan, naistaiteilijan tai naistutkijan kanssa.

Piraatti-ideologia – Googlen hyödylliset idiootit.

Uskonnollinen – Taikauskoinen.

Sananvastuu – Vaikeneminen yhteiskunnan ongelmista.

Transfoobikko – Ihminen, joka uskoo tieteeseen: biologisia sukupuolia on kaksi ja ne perustuvat sukusoluihin.

Poisvalinta – Lakkauttaminen, irtisanominen.

Positiivinen erityiskohtelu – Syrjintä.

Sopeuttaminen – Karsitaan menoja.

Tasapainottaminen – Karsitaan menoja.

Kansallinen etu – Minun ja minun kaverieni etu.

Kriittisyys – Vastustaminen.

Inklusiivisuus, intersektionaalinen feminismi ja antirasismi – Valkoihoisten miesten syrjintä etnisen taustan ja sukupuolen perusteella.

Kehittäminen ja valmisteleminen – Lykkääminen.

Oikeudenmukainen – Hyödyttää minua ja minun kavereitani.