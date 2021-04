Näin nenäsuihke eliminoi koronaa: Raju muutos jo vuorokaudessa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

SaNOtize-yhtiön tuotteen havaittiin eliminoivan myös Britannian virusmuunnosta.

Kanadalainen SaNOtize-yhtiö kertoo saaneensa Britanniassa toteutetuista toisen vaiheen lääkekokeista erittäin lupaavia tuloksia.

Yhtiön nenäsuihketta testattiin 79 henkilöllä, jotka olivat saaneet positiivisen näytteen koronavirustestistä. Virusmäärät laskivat vuorokaudessa 95 prosenttia ja kolmen vuorokauden sisällä 99 prosenttia myös potilailla, joiden elimistössä oli suuri määrä virusta.

Suurin osa oli sairastunut myös Suomessa nopeasti levinneeseen koronaviruksen brittimuunnokseen. Typpioksidiin pohjautuvan tuotteen käytöstä ei ole kirjattu haittavaikutuksia.

Lääkekoetta johtanut virustutkija Stephen Winchester huomauttaa, että samankaltaisia hoitovaikutuksia on tähän mennessä saatu vain vasta-ainehoidoista. Kalliit hoidot on kuitenkin annettava potilaille suonensisäisesti tai pistoksella.

Pientä suihkepulloa on huomattavasti helpompi käyttää.

– Nenäsuihke voi osoittautua hyvin tehokkaaksi koronaviruksen hoitomuodoksi ja keinoksi estää jatkotartuntoja. Kokeeseen osallistui myös varianttiin sairastuneita ja henkilöitä, joiden virusmäärät olivat korkeita, Stephen Winchester toteaa tiedotteessa.

– Tuotteesta voi olla apua rokotehankkeiden tukemisessa, uusien epidemioiden ehkäisyssä ja yhteiskunnan turvallisessa avaamisessa, Winchester jatkaa.

SaNOtizen mukaan suihke tuhoaa viruksia ylähengitysteissä sekä estää niiden lisääntymisen ja leviämisen keuhkoihin. Tuote on jo hyväksytty Israelissa, minkä lisäksi sille on haettu hätäkäyttölupaa Britanniassa ja Kanadassa. Lupaprosessien on määrä alkaa lähiaikoina myös muualla maailmassa.