Näin Nato vastaisi Venäjän toimiin Ukrainassa

Spekulaatiot Venäjän toimista Ukrainan suunnalla ovat käyneet viime aikoina vilkkaina. Venäjä on keskittänyt runsaasti joukkoja Ukrainan rajalle, ja maan retoriikka niin Ukrainaa kuin puolustusliitto Natoa kohtaan on jyrkentynyt. Yhdysvaltojen ulkoministeri Antony Blinken arvioi aikaisemmin marraskuussa, että Venäjä saattaa pyrkiä toistamaan vuoden 2014 hyökkäyksensä Ukrainaan.

Viimeisimpänä käänteenä Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyn kertoi aikaisemmin tällä viikolla maan tiedustelun paljastaneen vireillä olevan ja venäläistahojen tukeman vallankaappaushankkeen.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenbergin mukaan puolustusliitto seuraa huolestuneena tilanteen kehittymistä. Stoltenberg puhui asiasta CNN:n haastattelussa.

Stoltenberg ei halunnut haastattelussa spekuloida Venäjän tarkoitusperillä, mutta kuvaili tilannetta ”vakavaksi”. Venäjä on keskittänyt rajalle runsaasti joukkoja ja kalustoja.

– Me tiedämme, että Venäjä on aikaisemmin käyttänyt voimaa Ukrainassa. He miehittivät Krimin, horjuttivat Itä-Ukrainan vakautta ja ovat tehneet Ukraina vastaan useita hybridi- ja kyberhyökkäyksiä, Stoltenberg totesi.

Nato-maiden ulkoministerit tapaavat ensi viikolla Riiassa, ja Ukrainan tilanteesta tullaan varmast keskustelemaan, Stoltenberg sanoi.

– Jos Venäjä meidän ja koko kansainvälisen yhteisön varoituksista huolimatta aikoo rikkoa kansainvälistä lakia ja käyttää sotilaallista voimaa Ukraina vastaan, tulee sillä olemaan hintansa ja seurauksensa, Stoltenberg varoitti Venäjää.

Nato voi tarvittaessa vastata Venäjän toimiin monin eri tavoin, pääsihteeri kertoi. Nato on viime vuosien aikana vahvistanut sotilaallista läsnäoloaan Itä-Euroopassa, ja jäsenmaat ovat asettaneet useita Venäjään kohdistuvia taloudellisia pakotteita. Nämä ovat Stoltenbergin mukaan muistutus Venäjälle siitä, minkälaisiin vastatoimiin Ukrainan suvereniteetin loukkaaminen voi johtaa.

