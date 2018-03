Näin NASA käy torjumaan tappaja-asteroideja

USA:n avaruushallinto on selvittänyt tapoja torjua maahan törmäyskurssilla olevia asteroideja.

Yhdysvaltain avaruushallinto NASA ja maan kansallinen ydinturvallisuushallinto NNSA ovat tutkineet mahdollisuuksia puolustaa maapalloa sen kanssa törmäyskurssilla olevilta asteroideilta, kertoo uutissivusto BuzzFeed News.

Tarkoitukseen on suunniteltu 8,8 tonnia painavaa avaruusalusta, joka torjuisi pienempia asteroideja niihin törmäämällä ja isompia kuljettamalla niiden luokse kurssia muuttavan ydinaselatauksen. Acta Astronautica -tiedejulkaisussa esitelty tutkimus korostaa myös reaktioajan merkitystä. Nykyisten ydinkärkien arvioidaan olevan kooltaan riittäviä käyttötarkoitukseen.

Tällä hetkellä NASAn listalla on 73 erikokoista asteroidia, joilla on hyvin pieni todennäköisyys törmätä maahan. Todennäköisin on nykytiedon mukaan asteroidi 410777, jonka osumisen todenäköisyys vuonna 2185 on arvioiden mukaan noin 0,0625 prosenttia.