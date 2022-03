Näin muistat, miten päin Venäjän lipun värit menevät

Suomalainen everstiluutnantti evp muistelee kolmen vuosikymmenen takaisia kieliopintojaan twitterissä. Samalla tuli lippuopetusta.

Suomen lippua ei tunnetusti voi nostaa väärin päin salkoon, mutta Venäjän valko-sini-punaisen lipun voi. Miten muistaa, tuleeko ylöspäin valkoinen vai punainen reunus?

– 1992, kun Venäjä oli ”nuori valtio”, venäjän kielen opettajani Pietarissa neuvoi: värit ovat KGB, krasnyj (punainen), goluboj (sininen) ja belyj (valkoinen) – ja miten päin?

– KGB kiduttaa kellareissa, eli punainen veri on alhaalla. Muistan tän aina, hän kertoo muistisäännöstään.

Toisen muistikeinon mukaan Turussa olisi opittu 1809 sanomaan, että ”meist tuli venäläissi” eli Vi Blev Ryssar – Vit Blå Röd. Lippua sanotaan värien mukaisesti myös valkosipulilipuksi.

Valko-sini-valkoiseksi muunnellusta Venäjän lipusta, jossa punainen alaraita siis on vaihdettu valkoiseksi, on viime aikoina tullut Ukrainan sodan vastaisia symboleita.

Russians against Putin are using a “new Russian flag”, pushing to remove the “blood” from the Russian flag. This is what a real threat to Putin looks like. pic.twitter.com/De8I75SxJV

— Anonymous (@YourAnonNews) March 27, 2022