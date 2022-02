Näin Moskova todennäköisesti aloittaisi hyökkäyksen

Evp-eversti toivoo Venäjän asevoimien jo toteuttaneen yhden tehtävänsä.

Jos Venäjä hyökkää Ukrainaan, ensimmäiset iskut tapahtuisivat todennäköisesti ilmasta. Näin arvioi Pääesikunnan entinen apulaistiedustelupäällikkö, eversti evp Martti J. Kari.

– Rynnäkkö- ja pommikoneet operoisivat kotitukikohdistaan, jotka sijaitsevat kaukana Ukrainan rajoilta. Koska maavoimia käytettäisiin mahdollisesti vasta toisessa vaiheessa, on hyvä tietää mitä joukkoja Ukrainan rajoilla on ja mihin niitä voitaisiin käyttää, hän kirjoittaa Keskisuomalaisessa julkaistussa kolumnissaan.

Hän sanoo, että Ukrainan rajoille on ryhmitetty lähteestä riippuen 90–110 pataljoonan taisteluosastoa ja aselajijoukkoja. Taisteluosaston vahvuus on noin 800 sotilasta ja kalustona on 10 taisteluvaunua, 40 rynnäkkövaunua ja tykistöä ja raketinheittimiä.

– Taisteluosastoista voidaan muodostaa prikaateja tai niitä käytetään itsenäisesti operatiivisen suunnan alaisuudessa. Operatiivisen suunnan joukkoihin kuuluu taisteluosastojen lisäksi tykistöohjus- ja raketinheitinpatteristoja sekä pioneeri-, huolto- ja viestiyksiköitä, hän kirjoittaa.

– Jos taisteluosastoista muodostetaan prikaateja, kuhunkin operatiiviseen suuntaan kuuluu viisi – kuusi moottoroitua jalkaväkiprikaatia.

Evp-eversti kertoo, että venäläisen taktiikan mukaan moottoroidun jalkaväkiprikaatin tai erillisessä suunnassa hyökkäävän taisteluosaston ensimmäisen päivän tavoite on 20–30 kilometrin syvyydessä.

– Operatiivisen suunnan johtoportaan välitavoite on arviolta 100–150 kilometrin ja päätavoite 250–350 kilometrin syvyydessä. Välitavoite tulee saavuttaa kolmen – neljän päivän, päätavoite noin viikon kuluessa. Esimerkiksi Harkovaan on Venäjän rajalta noin 30 kilometriä. Valko-Venäjän rajalta on Chernihivin kaupunkiin on 100 kilometriä ja Kiovaan 220 kilometriä.

Martti J. Karin mukaan Ukrainan rajalla olevien joukkojen määrää on vaikea arvioida, mutta niitä on riittävästi painostukseen.

– Venäjän asevoimat ovat strategisella ryhmittämisellä toteuttaneet yhden niille annetun tehtävän. Ne tukevat poliittista ja diplomaattista painostusta. Toivottavasti venäläiset ovat lukeneet myös Sun Tzuta riittävästi muistaakseen teesin, jonka mukaan sodankäynnin korkein taito on alistaa vihollinen ilman yhtään taistelua, hän viittaa teokseen Sodankäynnin taito.