Näin Moskova taas panostaa Kuubaan ja Venezuelaan

Kremlin arvioidaan tähtäävän lännen geopoliittisten voimasuhteiden muuttamiseen.

Yhdysvaltain asiantuntijat ovat professori Stephen Blankin mukaan havahtuneet huomaamaan, miten paljon Venäjä panostaa USA:n aseman horjuttamiseen Latinalaisessa Amerikassa.

– Huolimatta Latinalaisen Amerikan kolmen keskeisen Venäjän ”sijaistoimijan” Kuuban, Venezuelan ja Nicaraguan tukemisen kustannuksista, presidentti Vladimir Putin näyttää olevan valmis neuvostoaikaisten edeltäjiensä tavoin ne kantamaan, Yhdysvaltain armeijan sotilasakatemian opettajana pitkään toiminut Blank toteaa Eurasian Daily Monitorin artikkelissa.

Vastineeksi panostukselleen Venäjä tavoittelee puolustusministeri Sergei Shoigun julistamaa kykyä sotilasoperaatioiden toteuttamiseen eri puolilla maailmaa ja entistä vahvempaa otetta Venezuelan mittaviin luonnonvaroihin.

Venäjä selvittää Blankin mukaan parhaillaan lento- tai laivastotukikohdan perustamista Venezuelaan kuuluvalle La Orchilan saarelle. Sotilasasiantuntija Vladimir Bogatyrev on hänen mukaansa ilmoittanut, että Venäjän laivaston fregatit ja sukellusveneet kykenevät tarvittaessa Karibianmerellä vastaaviin ohjusiskuihin kuin mitä ne ovat toteuttaneet Syyriassa toimivia ”terroristeja” vastaan.

– Hän myös ylisti Venezuelan satamia, joissa Venäjän laivat ja sukellusveneet voivat säännöllisesti tehdä täydennyksiä ja sitten suorittaa taistelutehtäviä Pohjois-Amerikan rannikon tuntumassa, Blank kertoo.

Venäjä on Blankin mukaan viime aikoina kiihdyttänyt investointejaan Kuubaan ja Venezuelaan samaan aikaan, kun pääministeri Dmitri Medvedev ja ulkoministeri Sergei Lavrov ovat syyttäneet Yhdysvaltoja sekaantumisesta Latinalaisen Amerikan sisäisiin asioihin.

– On siis selvää, että Venäjä on nyt Latinalaisessa Amerikassa jäädäkseen. Se on laajentamassa valtainstrumenttiensa kirjoa – ei vähiten siksi, että se pyrkii varmistamaan kyvyn uhata USA:ta läntiseltä pallonpuoliskolta, Blank toteaa.

Washingtonin sisäpoliittisen sekasorron vuoksi kestää hänen mukaansa todennäköisesti pitkään ennen kuin Yhdysvallat pystyy luomaan koordinoidun strategian tähän uhkaan vastaamiseksi.

– Latinalaisesta Amerikasta onkin nyt muodostumassa todellinen eikä enää vain nimellinen mahdollisten sotilasoperaatioiden näyttämö. Syynä siihen on USA:n välinpitämätön ja huonosti harkittu politiikka, sanoo Blank.