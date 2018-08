Näin monta ihmistä tarvittaisiin pitämään laji hengissä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Paljonko meitä tulisi lähettää avaruuteen, jos maapallo olisi tuhoutumassa?

NBC kertoo Strasbourgin yliopiston astrofyysikko Frédéric Marinista, joka on tutkinut kysymystä ja tehnyt siitä tietokoneohjelman.

Tiedemiehen mukaan maaginen luku on 98. Sen verran tarvittaisiin väkeä avaruusarkkiin, joka veisi heidät uuteen kotiin jollekin toiselle planeetalle.

Marinin tutkimuksissa sivuutettiin matkan tekniset vaatimukset, joihin nykyteknologia ei kykene. Sen sijaan hän keskittyi ehkä kymmenien sukupolvien ajan kestävän matkan biologiaan: miten Homo Sapiens säilyisi.

Tutkimuksiinsa tiedemies loi Heritage-nimisen tietokoneohjelman väestönkasvusta ja yhdisti siihen avaruusmatkan, pandemian ja sisäsiittoisuuden riskit. Hänen tutkimuksestaan on kerrottu Journal of the British Interplanetary Society -julkaisussa.

98 tervettä ihmistä riittäisi tiedemiehen mukaan operoimaan alusta sukupolvien ajan ja luomaan terveen, ei-sisäsiittoisen väestön uudessa maailmassa. Simulaatiossa väki voisi lisääntyä aluksessa ehkä 500:aan asti.

Tiedemiehen saama tulos kuulostaa pieneltä luvulta, varsinkin kun aiemmissa tutkimuksissa vastaavaksi luvuksi on sanottu 14 000. Marin huomauttaa kuitenkin, että esimerkiksi monet metsästäjäyhteiskunnat maapallolla ovat säilyneet noin sadan ryhmissä.