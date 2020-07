Näin ministeri selittää aiempaa palkkatuki-lausuntoaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Timo Harakan mukaan työllisyyden vaikutuksia ei tässä tilanteessa voi verrata.

Entinen työministeri, nykyinen liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) selittää Twitterissä heittoa palkkatuen työllisyysvaikutuksessa.

Timo Harakka arvioi syksyllä eduskunnassa olevan mahdollista, että jo yksin palkkatuella voitaisiin saavuttaa hallituksen työllisyyttä koskevat tavoitteet. Hän viittasi riippumattomien ekonomistien arvioon ja totesi, että ”jos Suomi yltää pohjoismaiselle tasolle palkkatuessa, niin on saavutettavissa 44 000 työpaikkaa”

Helsingin Sanomien tällä viikolla saamien tietojen mukaan palkkatuen työllisyysvaikutus olisi jäämässä vain noin 1 000 lisätyölliseen. Tieto perustuu palkkatukiesitystä valmistelleen työ- ja elinkeinoministeriön työryhmän arvioon.

Palkkatuki on taloudellinen tuki, jota TE-toimisto voi myöntää työnantajalle työttömän työnhakijan palkkauskustannuksiin. Se maksetaan julkisista varoista.

– Siteerasin viime syksynä arviota: *jos* palkkatuki kolminkertaistettaisiin muiden Pohjoismaiden tasolle, saavutettaisiin 44 000 työpaikkaa. Toisenlaisella panostuksella tulee toisenlaisia arvioita, Timo Harakka sanoo Twitterissä.

– Ei voi verrata.

Palkkatukea maksetaan tällä hetkellä noin 250 miljoonaa euroa. Jos tavoiteltaisiin Pohjoismaista tasoa, tulisi sitä lisätä julkisista varoista noin 420 miljoonaa euroa. Samassa yhteydessä myös TE-palveluihin on ehdotettu noin 300 miljoonaa euroa lisää.

Timo Harakalle kommentoidaan, ”Otetaanko samalla myös muiden pohjoismaiden TESsien yleissitovuus, tai pikemmin sen puuttuminen? Työmarkkinavertailut ei liene maiden välillä järkeviä, ellei pyritä harmonisoimaan koko järjestelmää.”

– Tämä on hyvä huomio: erot on huomioitava. Yksi ero: uskon, että Suomessa palkkatuki auttaisi verraten paremmin 55+ työnhakijoita työllistymään. Ruotsissa kun on ollut voimassa ikäsyrjintää torjuva irtisanomisjärjestys, Harakka vastaa.

