”Näin meillä olisi 100 000 ihmistä enemmän töissä kuin nyt”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kai Mykkäsen mukaan palkkaamisen kynnystä on madallettava ja sosiaaliturvan on aina kannustettava työntekoon.

Sisäministeri Kai Mykkänen (kok) tahtoo joustavoittaa Suomen jäykkiä työmarkkinoita. Mallia uudistuksiin tulisi ottaa Tanskasta, ministeri kirjoittaa Aamulehdessä.

– Suomi ei ole Tanska, mutta tietyt lainalaisuudet vaikuttavat kaikkialla. Tanskan mallin voisi kiteyttää neljään kulmakiveen: työntekijöiden helppo irtisanominen, hyvä työttömyysturva työttömyyden alkuvaiheessa, tukien velvoittavuus ja työvoimahallinnon palvelut, jotka tsemppaavat mutta myös patistavat. Yhdenkään näistä ei pitäisi olla mahdoton Suomessakaan.

Mykkäsen mukaan ”tasajalkaloikka Tanskan suuntaan tarkoittaa kiireellisimmin kahta asiaa”.

– Ensinnäkin työn hinnan ja työsuhteen riskien summan on asetettava kunkin kohdalla tasolle, joka mahdollistaa työllistymisen. On julmaa lisätä ihmisten määrää, jotka päätyvät epätoivon kautta osattomuuteen. Toiseksi sosiaaliturva ei saa ohjata passivoitumaan. Tuen ehtona on oltava aktiivisuus. Toisaalta työkeikalle lähtö ei saa johtaa huonompaan ansiotasoon kotona pysymiseen nähden. Tukien vähenemisessä ei saa olla portaita, jotka tekevät keikasta tappiollisen.

Mykkänen kirjoittaa, että Suomen työttömyystuet ovat jo nyt suunnilleen Tanskan tasolla.

– Sen vastapainona Suomessakin yrittäjille kannattaa luoda tilanne, jossa he eivät liikaa pelkää työntekijän palkkaamista. Eduskunnassa vasemmiston edustajat huutelevat näistä asioista keskusteltaessa, että mitä täällä puhutaan palkkaajan asioista, kun piti puhua työttömistä. Kaiken avain on ymmärtää, että yhtään uutta työpaikkaa ei synny, jos palkkaaja ei usko työsuhteen mielekkyyteen.

Ministerin mukaan työmarkkinoiden joustavoittamista on toteutettu Tanskassa lähes kaksi vuosikymmentä hyvin tuloksin.

– Tanskan prosenteilla meillä olisi noin satatuhatta ihmistä enemmän töissä kuin nyt. Meillä riittäisi palveluihin ja velan maksuun yli miljardi euroa enemmän rahaa pelkästään säästyneinä työttömyyden kustannuksina. Suurin hyötyjä olisi kuitenkin yksilö itse, jolla työn kautta säilyy usko tulevaisuuteen ja kykyyn huolehtia itsestään