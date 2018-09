Näin matkustajakone ylittää ilmassa toisen – näyttääkö pelottavalta?

Jumbo747pilot -tunnuksella twittaavan lentäjä Scott Batemanin alla näkyvällä ensimmäisellä videolla hänen luotsaamansa iso matkustajakone ylittää toisen Atlantin yläpuolella. Molemmat kulkevat samaa ilmakäytävää, ja ylempänä oleva Batemanin kone etenee hieman lujempaa.

Koneiden läheisyys saattaa tuntua häiritsevältä. Väliä on kuitenkin pystysuunnassa noin 300 metriä. Kummankaan koneen matkustajat eivät huomaa mitään.

Twiittiketjussa Scott Bateman perustelee kysyjille, että taivaalla käytetään määrättyjä teitä kuten maan pinnallakin. Kontrolloidussa ilmatilassa videolla näkyvä etäisyys on aivan normaali.

Toisella Batemanin ohjaamosta juuri kuvaamalla videolla lentokone tulee samaa käytävää pitkin vastaan niin ikään 300 metriä alempana – ja se ei kestä kauan.

Yesterday we watched the closure rate of two aircraft on the Atlantic. Today we overtake an aircraft that’s 37,000ft on the same track (airway), 1,000 ft below us. This is real time. #AvGeek #PlaneCrazy #Aircraft #ChemTrails #Boeing #Airbus pic.twitter.com/CmcUpCbsSo

— Scott Bateman (@jumbo747pilot) September 17, 2018