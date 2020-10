Näin maskiselvityksen tekijä laskutti ministeriötä

Summaryx Oy:lle maksettiin kesällä noin 75000 euroa.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) tilauksesta selvityksen maskien käytöstä koronavirusepidemiassa laati Summaryx Oy. Yhtiölle maksettiin ministeriöstä kesä- ja heinäkuun aikana yhteensä 74 774 euroa.

Hankintatietojen mukaan laskuja on kaikkiaan kolme kappaletta. Niistä ensimmäinen on suuruudeltaan 9 900 euroa ja se on päivätty kesäkuun 18. päivälle. Kaksi muuta laskua on molemmat päivätty heinäkuun ensimmäiselle päivälle. Ne ovat suuruudeltaan 44 999 euroa ja 19 875 euroa.

STM:lle toukokuun lopussa valmistunut selvitys herätti tuolloin runsaasti keskustelua. Täältä löytyvässä raportissa todetaan muun muassa, että maskien käytön vaikutus hengitystieinfektioiden leviämiseen väestössä on vähäinen.

Selvityksen perusteella kasvosuojus voi jossain määrin ehkäistä käyttäjää levittämästä virusta, mutta ei tarjoa käyttäjälleen suojaa tartunnalta. Selvityksessä todetaan lisäksi, että suojuksen käyttöön liittyy myös riskejä. Väärän käytön sanotaan aiheuttavan kohonneen riskin tartuntojen leviämiselle.

Arvostelijoiden mukaan selvitys oli ristiriidassa kansainvälisen tutkimustiedon kanssa.

Selvitystä ja aiempia maskipuheita on nyt jälleen ihmetelty. Viranomaiset ja päättäjät ovat siirtyneet syksyllä suosittelemaan laajasti maskien käyttöä. Keskustelussa on väitteitä keväisestä harhaanjohtamisesta maskien suhteen.

Kesäkuussa ministeriöstä nostettiin esiin maskien käytön riskejä ja muun muassa todettiin, että olisihan maskit voitu kieltääkin.

– Katsoa että siihen liittyisi joitakin haittoja. Ja sellaista kantaahan ei ole otettu. Vaan on todettu että tällaista yleistä suositusta ei anneta, mutta ei toisaalta kielletäkään, STM:n osastopäällikkö Tuija Kumpulainen selvitti kesäkuun alussa.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) antoi ymmärtää eduskunnassa torstaina, että suositus maskeista jätettiin aikanaan antamatta maskien heikon saatavuuden vuoksi.