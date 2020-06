Näin maskeja markkinoidaan väärin

Kansanmaskeja markkinoidaan virheellisesti hengityksensuojaimina.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on saanut kuluttajilta paljon yhteydenottoja kansanmaskeista, joita markkinoidaan virheellisesti hengityksensuojaimina.

Kansanmaskin tarkoituksena on suojata muita ihmisiä käyttäjän pärskeiltä. Jos käyttäjällä on virustartunta, kansanmaski voi vähentää pärskeiden leviämistä ympäristöön ja suojata muita virustartunnalta. Kansanmaski ei kuitenkaan suojaa itse käyttäjää virustartunnalta.

Hengityksensuojaimet puolestaan suojaavat myös käyttäjäänsä virustartunnalta. Hengityksensuojaimille on huomattavasti tiukemmat vaatimukset kuin kansanmaskeille. Kansanmaskeja koskevat yleisten kulutustavaroiden vaatimukset.

– Olemme saaneet nelisenkymmentä ilmoitusta maskeista. Osa ilmoituksista koskee kansanmaskeja, joita voi myyntiväittämien perusteella luulla virheellisesti viralliseksi hengityksensuojaimeksi. On tärkeää, että ostaja tietää, mitä on ostamassa. Siksi suosittelemme varmistamaan tuotteen myyjältä, jos markkinointimateriaalin perusteella on epäselvää, myykö myyjä kansanmaskia vai virallista hengityksensuojainta, ylitarkastaja Asta Koivisto Tukesista sanoo.

Myyjä on aina vastuussa tuotteen turvallisuudesta. Siksi palautetta kannattaa antaa ensisijaisesti myyjälle. Jos asiat myyjän kanssa eivät etene toivotulla tavalla, voi tuotteesta tehdä ilmoituksen myös Tukesille.

Antimikrobisten maskien tehosta ei tietoa

Tukesiin on tullut kysymyksiä myös maskeista, jotka on käsitelty antimikrobisilla aineilla. Antimikrobisten maskien väitetään tappavan virukset tai suojaavan koronavirukselta paremmin.

– Ei ole olemassa luotettavia testausmenetelmiä, joilla voitaisiin todistaa antimikrobisten maskien suojaavan normaalia maskia paremmin. Antimikrobiset aineet ovat kemikaaleja, jotka ovat tehty tappamaan haitallisia eliöitä. Osa aineista saattaa aiheuttaa iho-oireita kasvoilla. Antimikrobiset aineet voivat myös huuhtoutua maskeista pesussa pois. Viranomaiset eivät ole testanneet näitä tuotteita, ryhmäpäällikkö Paula Haapasola Tukesista sanoo.

Tukes valvoo kansanmaskien ja kuluttajille myytävien hengityksensuojaimien turvallisuutta Suomessa. Kansanmaskien käytöstä ohjeistusta antavat terveysviranomaiset sosiaali- ja terveysministeriön pandemiavarautumissuunnitelman mukaisesti.

Näin ostat kansanmaskin

• Varmista, että kansanmaskin mukana tulee käyttöohjeet suomeksi ja ruotsiksi. Käyttöohjeiden noudattaminen on tärkeää, jotta kansanmaskin käytöstä ylipäätään on hyötyä. Esimerkkejä käyttöohjeissa olevista tiedoista: kenelle maski sopii tai ei sovi, miten maski puetaan turvallisesti päälle ja vaihdetaan, pesuohjeet, uudelleenkäytettävä maski on voitava pestä 90 °C.

• Kiinnitä huomiota, että tuotteen käyttötarkoitus on selkeästi esitetty, esimerkiksi vähentää pisaroiden leviämistä ympäristöön.

• Katso, ettei tuotteeseen ole kiinnitetty CE-merkintää.

• Muista, että kansanmaski ei ole tarkoitettu suojaamaan käyttäjäänsä. Minkäänlaisia väittämiä tai kuvia käyttäjän suojaamisesta ei saa markkinoinnissa käyttää. Markkinoinnissa ei saa esimerkiksi käyttää viittauksia hengityksensuojaiten standardiin EN 149 tai suojaavuusluokkaan FFP2 tai FFP3.

• Jos ostat kansanmaskia lapselle, varmista kaksi asiaa: lapsi pystyy hengittämään maskin läpi ja että tuotteessa ei ole pitkiä, kuristumisvaaraa aiheuttavia naruja.

Näin ostat hengityksensuojaimen

• Varmista, että hengityksensuojain on käyttötarkoitukseen sopiva ja tiivistyy kasvoillesi.

• Varmista, että hengityksensuojaimen mukana tulee käyttöohjeet suomeksi ja ruotsiksi. Käyttöohjeiden noudattaminen on tärkeää, jotta hengityksensuojaimen käytöstä on hyötyä.

• Katso, että tuotteesta löytyy CE-merkintä.

• Katso, että CE-merkinnän perässä on suojaimen laatua valvovan ilmoitetun laitoksen nelinumeroinen tunnus.

• Katso, että tuotteen mukana on EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus. Asiakirja voi olla joko kokonaisuudessaan käyttöohjeiden mukana tai käyttöohjeissa voi olla linkki verkkosivuille, josta asiakirja löytyy.