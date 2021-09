Näin Maria Ohisalo vastaa nyt Elokapinasta ja poliisin määrärahoista

Sisäministerin mukaan ”se mikä on laitonta on laitonta”.

Kansanedustajat esittivät keskiviikkona illansuussa eduskunnan täysistunnossa useita kysymyksiä poliisin määrärahoista ja tulossa olevasta Elokapinan mielenosoituksesta. Käsittelyssä oli budjetin sisäministeriön pääluokka.

* Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) aloitti poliisin määrärahoista.

– Jo tulevassa lisätalousarvion päätöksentekoprosessissa sisäministeriö on osaltaan esittänyt poliisille lisämäärärahoja. Kuten täällä on yhdessä todettu. Olemme yhdessä todenneet, että tämä budjetti on korkein jonka poliisi tulee saamaan, ja siihen päälle etsimme vielä keinoja kuinka varmistaa se, että poliisissa ei jouduta irtisanomisten tielle, Maria Ohisalo sanoi.

– Se, mikä yt-neuvotteluprosessiin meidän näkökulmastamme liittyy mielenkiintoisena – ja mielestäni se on hyvä tuoda se tieto myös tälle salille vielä uudestaan – että poliisi käy omaa hallintoaan vielä läpi. Ja miettii, missä määrin tällainen yhden viraston malli voisi olla jatkossa järkevä. Kustannustehokas, ja niin että niitä rahoja todella menee sinne kentälle arjen poliisityöhön.

– Pidän tällaista kehittämistä erittäin hyödyllisenä ja tarpeellisena. Ja ymmärtääkseni tässäkin salissa paljon vaaditaan aina kustannustehokkuutta toimintaan, Ohisalo jatkoi.

* Myöhemmin vastauksessaan ministeri kommentoi Elokapinan mielenosoitusta, järjestäjän nimeä mainitsematta.

– Mitä tulee tähän, että mikä on tämä kyseinen mielenosoitus joka täällä on mainittu moneen kertaan, niin se mikä on laitonta on laitonta, Maria Ohisalo sanoi.

– Se on selvää. Lainsäätäjällä pitäisi olla selvä täällä, että me säädämme lait. Ja lain valvojat valvovat lakeja. Oikeusvaltiossa tämä työnjako menee niin.

– Meidän ei tarvitse mennä hirveän monta sataa kilometriä tästä kohti etelää, kun nähdään mitä tapahtuu, kun ministeri ohjaa operatiivista toimintaa viranomaisten osalta. Jos minä ohjaisin operatiivista toimintaa sanomalla, mitä siellä kenttäoperaatioissa täytyy tehdä, niin se olisi aika nopeasti varmasti oikeuskanslerilta kirjettä (naurahtaa) ja valituksia sieltä suunnasta.

– Eli kannattaa pitää tästä huomio nyt siellä, mikä se työn jako ja vallan ja vastuun jako on, Ohisalo totesi.