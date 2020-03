Näin Maria Ohisalo ei vastannut Kreikka-kysymyksiin

Hallituksen mielestä Suomen linja Kreikan ja Turkin rajatapahtumiin on selvä.

Eduskunnan kyselytunnilla torstaina keskiössä oli Kreikan ja Turkin välinen siirtolaistilanne ja Verkkouutisten uutisointi sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.) Suomen linjaa koskevasta lausunnosta.

Kokoomuksen Mari-Leena Talvitie totesi sisäministerin sanoneen suurelle valiokunnalle, että Suomi ei tue Kreikan toimintaa, kun maa pyrkii estämään tulijoita hakemasta turvapaikkaa.

Kokoomuksen kanta on Talvitien mukaan selvä: ”tuemme Kreikan linjaa rajavalvonnassa”. Hän kysyi ”tukeeko Suomi Kreikan päätöstä sulkea rajansa turvapaikanhaijoilta kuukaudeksi?” ja toivoi kyllä-ei -vastausta.

Sisäministeri Maria Ohisalo vastasi näin:

– Olen ehkä hieman hämmentynyt siitä, että edustajat levittelevät nyt tietoa valiokunnasta pidetyistä keskusteluista, jotka ovat paikoin erittäin luottamuksellisia ja liittyvät myös Suomen turvallisuustilanteeseen. Miten voi olla niin, että tällaisia keskusteluja täällä avataan ja paikoin myös väärin faktoin?, Maria Ohisalo sanoi.

Ministeri jatkoi lukemalla rajavartiolaitoksen tiedotteesta ja totesi, että ”selkeästi kokoomuksen kannattaisi tutustua rajavartiolaitoksen toimintaan”. Hänen mukaansa ”rajavartijat totta kai toimivat lain mukaan” ja ”kysymys kuuluukin onko niin että kokoomus haluaa irtautua kansainvälisten sopimusten noudattamisesta”.

Mari-Leena Talvitie kysyi jatkokysymyksessään, mikä on Suomen linja. Maria Ohisalo vastasi näin:

– Sen lisäksi että toivon että kokoomus tutustuu rajavartiolaitoksen toimintaan toivon, että tutustutte myös eurooppalaisen Frontexin toimintaan, Ohisalo kehotti.

– Edelleen kiinnostaa, että onko todella niin, että näistä kansainvälisistä sopimuksista pitäisi nyt jollain tavalla lähteä laistamaan?

”Kerrotte aivan muuta”

Pääministerin sijainen Katri Kulmuni (kesk.) toisteli Euroopalla olevan yksi yhteinen linja: EU tukee Kreikkaa. Hänen jälkeensä sisäministeri Ohisalo luki toiseen kertaan rajavartiolaitoksen tiedotteen rajanylityksistä.

Kokoomuksen Petteri Orpo totesi EU:n maiden ottaneen selkeästi kantaa tukemalla Kreikan päätöstä olla ottamatta turvapaikkahakemuksia kuukauteen.

– Te kerrotte aivan muuta. Ettekä te vastaa, vaan te opetatte meitä lukemalla tekstejä!? Teidän pitää nyt yksiselitteisesti vastata tukeeko Suomen hallitus Kreikan päätöstä olla ottamatta vastaan turvapaikkahakemuksia kuukauteen, Petteri Orpo pyysi sisäministeriltä.

Maria Ohisalo vastasi näin:

– Suomen hallituksen kanta on selvä. Se on EU:n ministerivaliokunnassa yhdessä linjattu, se on suuressa valiokunnassa pitkällisen keskustelun aikana tullut kaikille valiokuntalaisille selväksi. Keskeistä on nyt se, että Suomi tukee Kreikkaa noudattamaan kansainvälisiä velvoitteita, ministeri Ohisalo sanoi saaden salista kovaäänisiä protesteja.

– Suomi ei osallistu laittomuuksiin. Tämä lienee kaikille selvää. En tiedä millaista se on ollut kokoomuslaisten sisäministerien aikana, Ohisalo jatkoi.

Tukeeko vai ei?

Hallituspuolue keskustan ryhmäjohtaja Antti Kurvinen sanoi todella erikoiseksi, että ”kokoomuksen julkaisu vuotaa valiokunnan keskusteluja” eikä sen juttu hänen mukaansa vastannut Ohisalon viestiä. Myös Rkp:n Anders Adlercreutz puhui disinformaatiosta ja vuotamisesta sekä totesi Maria Ohisalon olleen ”lausunnoissaan harvinaisen selkeä”.

Kokoomuksen ryhmäjohtaja Kai Mykkänen joutui huomauttamaan, että ”tämä ministeri Ohisalon kuuleminen suuressa valiokunnassa ei ollut vaiteliaisuuspyynnön alainen” eli valiokunnassa puhutut asiat olivat julkisia. Mykkäsen mukaan ministeriaitiosta itse pääkysymystä kierretään ”aika ylimielisesti”.

Ben Zyskowicz (kok.) totesi Katri Kulmunin sanoneen, että Suomi tukee Kreikkaa, mutta Maria Ohisalon sanoneen että Suomi ei tue Kreikkaa yrittäessä estämään ihmisiä hakemaan turvapaikkaa Kreikasta. Kannat ovat hänen mukaansa ristiriidassa ”eikä tästä nyt näköjään saada selvyyttä”.

Myös Zyskowicz huomautti, että valiokunnassa ei oltu pyydetty vaitioloa.

Varapuhemies Antti Rinne (sd.) totesi, että ”täällä ei käydä keskustelua valiokuntien sisäisestä keskustelusta”.

– Kiitän erittäin paljon puhemiehen huomiosta, sillä tämä ei ole ensimmäinen kerta kun valiokuntien luottamuksellisia keskusteluja levitellään täällä, Maria Ohisalo sanoi.

Petteri Orpon mukaan hallituksen sisällä on täydellinen ristiriita.

– Tukeeko Suomen hallitus Kreikan toimia olla ottamatta vastaan turvapaikkahakemuksia kuukauden ajan vai ei? Me tarvitsemme tähän selkeän vastauksen. Kyllä vai ei?, Orpo vetosi.

Katri Kulmuni vastasi, että ”Euroopan unioni ja Suomi osana Euroopan unionia tukee aivan yksimielisesti Kreikkaa”.

