Näin maavoimat ampui ensi kertaa täsmäraketteja – osuma 80 kilometristä

Maavoimat tiedottaa testanneensa onnistuneesti raskaan raketinheittimen aluevaikutteisten GMLRS AW -ampumatarvikkeiden tehoa ja tarkkuutta kauaskantoisessa tulenkäytössä. Ammunnat toteutettiin lauantaina Rovajärven harjoitusalueella.

Maavoimien Twitteriin lisäämän videon testiammunnasta voi katsoa jutun alta.

Puolustusvoimien kauaskantoisessa vaikuttamisessa paikannettuihin maaleihin vaikutetaan maalta, mereltä ja ilmasta. Raskas raketinheitin on osa Puolustusvoimien yhteisen kauaskantoisen vaikuttamisen kokonaisuutta.

Aluevaikutteinen GMLRS AW -ampumatarvike levittää sirpaleita räjähtäessään kohteen yläpuolella. GPS-ohjautuvien rakettien kantama on noin 80 kilometriä.

– Uusien ampumatarvikkeiden toimintakyky on nyt todennettu. GMLRS-raketit parantavat puolustusvoimien valmiutta kauaskantoiseen tulenkäyttöön. Raketit mahdollistavat tarkan tulenkäytön aiempaa kauempaa ja parantavat kykyä koko maan puolustamiseen, kertoo tykistön tarkastaja, eversti Pasi Pasivirta maavoimien tiedotteessa.

Raskaan raketinheittimen GMLRS-ampumatarvikkeiden hankinnasta päätettiin vuonna 2016.

