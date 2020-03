Näin maailma on pysähtynyt koronakriisissä

Koronaviruksen leviämistä hidastavat toimenpiteet rajoittavat maailmanlaajuisesti jo noin 900 miljoonan ihmisen liikkumista. Rajoitustoimet ovat vähentäneet luonnollisesti myös liikenteen määrää ympäri maailmaa.

Laitteiden liikkumisesta dataa keräävä Mapbox on julkaissut sivuillaan tilastot liikenteen vähentymisestä ympäri maailmaa. Tilastoissa verrataan keskenään 13.-19. tammikuuta ja 13.-16. maaliskuuta välisiä ajanjaksoja.

Liikennedatasta selviää, että liikkuminen on laskenut eniten Italiassa ja Espanjassa, jossa liikennemäärät laskivat tammikuun 13. päivän ja maaliskuun 16. päivän välillä lähes 80 prosenttia. Tiheästi asutetuilla alueilla luvut ovat olleet paikoin tätäkin suurempia.

Kaupunkien vertailussa liikenne on vähentynyt eniten Italian Roomassa, jossa pudotusta on jopa 87 prosenttia. Seuraavaksi eniten liikenne on vähentynyt Espanjan Madridissa (79 prosenttia), Tanskan Kööpenhaminassa (61 prosenttia) ja Intian Delhissä (46 prosenttia). Seuraavana listalla ovat Pariisi, Miami, Berliini ja New York.

Suurimmassa osassa Eurooppaa ja Yhdysvaltoja ihmisten liikkuminen pysyi muuttumattomana aina viime viikkoihin asti. Vasta dramaattisten karanteenitoimenpiteiden toteuttaminen monissa Euroopan maissa ja useissa suurimmissa Yhdysvaltojen kaupungeissa vähensi liikkumista merkittävästi.

Myös Suomessa pohditaan parhaillaan lisää rajoituksia kansalaisten arkeen ja liikkumiseen. Liikennedatan perusteella liikkuminen on vähentynyt Pohjoismaissa eniten Norjassa, jossa laskua on paikoin yli 75 prosenttia. Suomessa liikennemäärät vähentyivät 13.-16. maaliskuuta maakunnasta riippuen 0-45 prosenttia. Verrattain alhaisia lukuja selittää osin se, että Suomessa hallitus julisti kovat rajoitustoimenpiteet vasta 16. maaliskuuta, jonka vuoksi liikennemäärien mahdollinen pudotus ei välttämättä näy tilastoissa.

Animoitu mallinnus datasta ja maanosakohtaiset kartat löytyvät täältä.

Visualizing global telemetry data reveals where and when local travel has decreased from #covid_19 around the world: https://t.co/TufXXrmRk6 pic.twitter.com/LpoUDihZec

Also interesting to note an *increase* in movement last week on the Russian border w/ Ukraine. Not sure whats up, but wouldn't make too much of it on this alone pic.twitter.com/mrr9n03kFG

— Ian Schuler (@ianschuler) March 24, 2020