Näin lentokentällä viivyteltiin – karanteeni hukkui byrokratiaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pyydettyä ohjetta odotettiin ministeriöstä monta päivää.

Hallitus tiedotti maanantaina 16.3 laajoista toimista koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi. ”Ulkomailta palaavat suomalaiset ja Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt ohjataan kahden viikon karanteenia vastaaviin olosuhteisiin”, kuului yksi hallituksen päättämistä linjauksista. Helsinki-Vantaan lentokentällä tämä ei kuitenkaan näkynyt ennen kuin päiviä myöhemmin.

Verkkouutisten THL:ltä saaman selvityksen mukaan matkustajaohjeissa ja Finavialle ja Tullille menneissä ohjeissa ei mainittu mitään karanteenista ennen perjantaita 20.3. Syy on selvityksen perusteella se, ettei sosiaali- ja terveysministeriöstä (STM) saatu ennen tätä karanteeniohjeelle tulkintaa pyynnöistä huolimatta.

Helsinki-Vantaan lentokenttää on luonnehdittu koronaviruksen portiksi Suomeen. Lentokentän vuotamisen ja ulkomailta palanneiden muodostaman tartuntariskin on kerrottu olleen pääsyy THL:n synkentyneeseen korona-arvioon.

Hallitus on toistuvasti myöntänyt virheet ja puutteet kentällä tehdyissä toimissa. Pääministeri Sanna Marin kertoi keskiviikkona toimista, joilla päättäjien ja viranomaisten koordinaatiota pyritään parantamaan. Marin kutsui tässä yhteydessä kenttää esimerkiksi tilanteesta, jossa olisi pitänyt pystyä aiemmin parempaan yhteistyöhön eri viranomaisten ja hallinnonalojen välillä. Sittemmin Helsinki-Vantaalla on ryhdytty rankempiin toimiin ja nyt matkustajia ollaan jopa valmiita ohjaamaan karanteeniin.

Vastuu kentän suhteen tapahtuneista virheistä on kuitenkin jäänyt epäselväksi ja syytöksiä on palloteltu julkisuudessa eestaas. Osansa ovat saaneet niin lentokenttäyhtiö Finavia, THL, STM kuin ulkoministeriökin. Verkkouutisten saaman selvityksen perusteella ainakin kysymyksiä herättänyt karanteeniohjeistuksen viipyminen on jäänyt kiinni STM:stä.

”Ei mainintaa karanteenista”

Verkkouutiset yritti selvittää lentokentälle menneitä viranomaisohjeita jo viime viikolla. Se osoittautui kuitenkin hankalaksi. Lentokenttäyhtiö Finavia tiedotti noudattaneensa viranomaisten ohjeita, mutta ei halunnut kertoa mitä ohjeita se on saanut, keneltä ja milloin. STM kertoi puolestaan ensin vastaavansa kysymykseen, mutta ilmoitti sitten, että vastaamisen hoitaisikin valtioneuvoston kanslia. Sinne lähetettyyn kysymykseen ei taas koskaan tullut vastausta.

Verkkouutiset on nyt saanut THL:ltä aikajanalla selvityksen siitä, mitä ohjeita se on välittänyt lentokentälle ja kentällä toimiville viranomaisille koronakriisin aikana. Sen perusteella THL on ollut koronasta aktiivisesti yhteydessä Finaviaan ja tulliviranomaisiin ja muun muassa välittänyt kentälle ja matkustajille jaettavaksi runsaasti erilaista tiedotusmateriaalia ja ohjeita jo helmikuun alusta lähtien.

Koronatartuntojen määrä kääntyi Suomessa kasvuun keskiviikkona 11.3. Seuraavana päivänä hallitus neuvotteli eduskuntapuolueiden kanssa valmiuslaista ja yli 500 hengen tapaamisten peruuttamista suositeltiin. Sunnuntaina 15.3 sovittiin kovista toimista koronan leviämisen estämiseksi. Ne kerrottiin julki maanantaina 16.3. Tuolloin annettiin myös linjaus ulkomailta saapuvien ohjaamisesta 14 päiväksi karanteenia vastaaviin oloihin. Tulkintaa tälle ohjeistukselle ei kuitenkaan tullut ja ohjetta ei saatu lentokentälle ennen kuin saman viikon perjantaina.

Verkkouutiset kokosi alle lentokentän tapahtumat THL:n selvityksen pohjalta näistä kriisin alkupäivistä lähtien.

5.-12.3.2020 THL käänsi ja taittoi lentokentillä ja satamissa jaettavia A4-ohjeita. 12.3. mennessä 12 kieltä käännettiin

Pe 13.3.2020 THL laati uuden ohjeen lentokentille ja muille rajanylityspisteille ja lähetti sen hyväksyttäväksi.

La 14.3.2020 Tästä alkaen kaikki ulkomailta palaavat saivat tekstiviestin koronaviruksesta (liikenne- ja viestintäministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön toimesta). Viesti kuului: ”Koronavirustiedote: Ulkomailta saapuessasi sovi poissaolosta (suositus 14 vrk) työ-, opiskelu-, ja päivähoitopaikan kanssa. Tietoa koronaviruksesta THL.fi”. Viesti lähetettiin myös ruotsinkielisenä.

Ma 16.3.2020 Valtioneuvosto julkaisi ohjeistuksen: ”Ulkomailta palaavat suomalaiset ja Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt ohjataan kahden viikon karanteenia vastaaviin olosuhteisiin.” THL käännätti uudet matkustajaohjeet ilman mainintaa karanteenia vastaavista olosuhteista, koska tulkintaa annetulle ohjeistukselle ei pyynnöistä huolimatta oltu saatu.

Ti 17.3.2020 THL toimitti uuden ohjeistuksen Tullille. Vanhentunut tieto poistettu, ei mainintaa karanteenista.

Ke 18.3.2020 THL toimitti uuden ohjeistuksen Finavialle. Vanhentunut tieto poistettu, ei mainintaa karanteenista. Matkustajaohjeessa kehotettiin yhä pesemään käsiä, yskimään hihaan tai nenäliinaan ja välttämään lähikontaktia sekä neuvottiin jäämään kotiin tai hotelliin sairastamaan, jos taudin oireita ilmenee. Vakavien oireiden kohdalla kehotettiin soittamaan terveyskeskukseen tai matkavakuutuksen palvelunumeroon.

Finavia tiedusteli karanteeniohjeen puuttumisesta. THL kertoi, ettei ole saanut vahvistusta sille, mitä karanteenia vastaavilla olosuhteilla tarkoitetaan.

To 19.3.2020 STM pyysi aamulla päivittämään tiedon karanteenia vastaavista olosuhteista ohjeisiin. Tulkintaa ei vielä ollut. Vahvistamaton ohje karanteenia vastaavista oloista saatiin iltapäivällä ennen kolmea STM:ltä. THL sai viideltä valmiiksi taiton uudelle A4-ohjeelle, diginäyttöjen ohjeiden päivitys aloitettiin STM toimitti hyväksytyn tekstin puoli yhdeltätoista illalla.

Pe 20.3.2020 THL toimitti aamulla uuden ohjeen STM:lle hyväksyttäväksi. STM hyväksyi ohjeen ja toimitti sen eteenpäin. THL toimitti Tullille uudet tekstit suomeksi ja kieliversiot sekä jakoi A4-ohjeen versiot Ruotsiksi ja englanniksi ennen puoltapäivää. Iltapäivällä THL toimitti Finavialle uudet diginäyttöohjeet kahdessa koossa (fi, sv, en). Uusissa ohjeissa kehotettiin pysymään karanteenia vastaavissa oloissa.

Ma 23.3.2020 THL toimitti fyysisen etäännyttämisen julisteet (fi, sv, en) kentälle.

LUE MYÖS:

Näkökulma: Lentokentällä mokattiin ja vastuuta ei ota kukaan (VU 27.3.2020)

Näin lentokentällä varaudutaan: karanteenipaikka selvitetään (VU 27.3.2020)