Näin lähes kenestä vain voi tulla Venäjällä ”ulkomainen agentti”

Radio Free Europe kertoo Venäjän pahamaineisen ”ulkomaisen agentin” lain taustoista. Laki tuli voimaan vuonna 2012, jonka jälkeen sitä on toistuvasti muutettu. Radio Free Europe itse on ollut lain aloittamalla listalla vuodesta 2017.

Laki vaatii yhteisöjä ja järjestöjä, jotka saavat ulkomaista apua ja jotka hallitus katsoo poliittisiksi, ilmoittautumaan ”ulkomaisiksi agenteiksi” ja tarkastuksiin valmiiksi. Lain eräillä muutoksilla mukaan saatiin otettua tiedotusvälineet, joita rahoitetaan Venäjän ulkopuolelta.

Listalle ovat joutuneet Kremlin silmätikuksi joutuneet aktivistit, poliitikot, mielenosoittajat, toimittajat. Venäjällä ihmetellään, miksi toisia otetaan kohteiksi ja toisia ei. Viime aikoina listalle on otettu useita valtion korruptiota tutkineita toimittajia.

Leiman voi saada lähes mistä tahansa ulkomaisesta kontaktista. Tämä ei johda rikossyytteisiin, vaan massiivisiin selvitysvaatimuksiin.

Oikeusministeriön tiedottaja Roman Tsyganov selvitti tilannetta äsken. Hän totesi, että toimittaja voidaan listata hänen käydessään ulkomaisen organisaation rahoittamana lehdistömatkalla, saadessaan rahaa kansainvälistä kongressia tai palkinnon vastaanottamista varten tai saadessaan varoja ystäviltään tai sukulaisiltaan ulkomailta. Valtio ei tarvitse erillisiä todisteita ”poliittisesta aktiviteetista”, joka on lain määritelmä vaatimuksesta.

Tsyganovin mukaan poistoa rekisteristä voi hakea oikeusministeriöltä todisteilla, joiden mukaan ulkomaista rahoitusta ei enää tule. Yksikään ”ulkomainen agentti” ei kuitenkaan ole tässä viattomuutensa osoittamisessa onnistunut.

Russia’s Justice Ministry recently explained for the first time the criteria under which a Russian journalist can be designated a ”foreign agent” — reporters and activists say pretty much anyone can be slapped with the label. https://t.co/h1kFhUmkJw

