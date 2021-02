Näin lähellä ydinsota kävi 1983: Neuvostoliiton koneissa pommit valmiina

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Neuvostoliiton ilmavoimat määrättiin valmistautumaan ydinaseiden välittömään käyttöön.

NATO:n Euroopan Able Archer -komentopaikkaharjoituksen marraskuussa 1983 on tiedetty vieneen maailman lähimmäs ydinsotaa sitten Kuuban ohjuskriisin. Nyt julkaistut aiemmin salatut amerikkalaiset asiakirjat paljastavat uusia tietoa Neuvostoliiton silloisista sotavalmisteluista. Niiden perusteella ydintuho kävi tulloin vielä lähempänä kuin aiemmin on tiedetty.

Materiaaliin kuuluvat tiedusteluarviot paljastavat muun muassa Neuvostoliiton ilmavoimien yksiköiden olleen hälytysvalmiudessa välittömiin ydiniskuihin.

Asiakirjat kuuluvat Yhdysvaltojen ulkoministeriön Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton suhteita vuosina 1983-1985 käsittelevään julkaisukokoelmaan. Able Archeria käsittelevää materiaalia on kerännyt tähän Yhdysvaltain George Washington Universityn National Security Archive.

Vainoharhaiseksi käynyt neuvostotiedustelu uskoi NATO:n käyttävän Able Archer -harjoitusta savuverhona massiiviselle hyökkäykselle Neuvostoliittoa ja sen liittolaisia vastaan. Vasta viime vuosina julki tulleet aiemmin salatut asiakirjat ovat paljastaneet, että sota vältettiin pitkälti sen ansiosta, ettei NATO:n sodanjohto reagoinut havaittuihin Neuvostoliiton liikkeisiin harjoituksen aikana. Avainasemassa oli Yhdysvaltojen ilmavoimien tiedustelun johdossa Euroopassa harjoituksen aikaan toiminut kenraaliluutnantti Leonard Perroots. Verkkouutiset on kertonut Perrootsin roolia valottavista asiakirjoista tässä ja tässä.

Tuoreet asiakirjat paljastavat Neuvostoliiton asettaneen Itä-Saksaan sijoitetut hävittäjäpommittajat 3. tason valmiuteen NATO:n harjoituksen aikana. Tämä merkitsi 30 minuutin hälytysvalmiutta ”vihollisen etulinjan kohteiden tuhoamiseen”. Hävittäjäpommittajiin lastattiin ydinpommeja ja Neuvostoliiton ilmavoimien komentaja Marsalkka Pavel Kutahov määräsi kaikki Neuvostoliiton 4. ilma-armeijan yksiköt Euroopassa hälytystilaan, ”joka sisälsi valmistelut ydinaseiden välittömään käyttöön”.

Uhkan todellisuudesta kertoo myös esimerkiksi, että amerikkalaistiedustelu havaitsi erään Itä-Saksan Neuruppiniin sijoitetun hävittäjäpommittajayksikön kokeneen ”odottamattomia paino- ja tasapaino-ongelmia” ja saaneen siksi luvan lähteä tulevaan hyökkäykseen ilman elektronisen sodankäynnin säiliöitä. Tiedusteluarvion mukaan ongelmat kertoivat siitä, että neuvostokoneet oli lastattu ensimmäistä kertaa koskaan täyteen taisteluaseistukseen.

Kenties maailman onneksi tieto Pavel Kutahovin määräyksestä saatiin vasta myöhemmin. Mikäli tämä olisi tiedetty kriisin ollessa päällä, olisi NATO:n vastaus saattanut olla kohtalokas.

Lopulta sotaa ei kuitenkaan koskaan tullut.

Yhdysvaltain asevoimien tiedustelu DIA:n johtajaksi myöhemmin noussut Leonard Perroots arvioi asiakirjakokoelmaan kuuluvassa vuonna 1989 Yhdysvaltain tiedustelujohdolle kirjoittamassaan salatussa kirjeessä, että tilanne olisi hyvinkin voinut olla toinen, mikäli NATO olisi päättänyt reagoida havaittuihin neuvostojoukkojen valmisteluihin normaalin käytännön mukaisesti. NATO:n ilmavoimien aktivoituminen olisi mitä todennäköisimmin otettu tässä tilanteessa Neuvostoliitossa viimeisenä vahvistuksena lännen tulevasta hyökkäyksestä.

