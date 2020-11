Näin lähellä Joe Biden on nyt voittoa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Joe Bidenin ääniero Donald Trumpiin on kasvanut vaa’ankieliosavaltioissa.

Demokraattien presidenttiehdokas Joe Biden on nyt entistä lähempänä vaalivoittoa. Yöllä pitämässään puheessa Biden sanoi voittavansa vaalit ”selvällä enemmistöllä”, uutisoi The New York Times.

Bidenillä on tällä hetkellä takanaan 253 valitsijamiestä, istuvalla presidentillä Donald Trumpilla taas 213. Kun voittoon vaaditaan 270 valitsijamiestä, tarvitsisi Biden voittaakseen 17 ja Trump 57 valitsijamiestä.

Lauantai-aamuyöllä Suomen aikaa pitämässään puheessa Biden totesi, että selvä enemmistö kansakunnasta on seissyt presidentinvaaleissa hänen takanaan. Bidenin mukaan vaalitulos on antanut hänelle valtuudet ryhtyä toimiin Yhdysvaltoja koskevia ongelmia kuten koronavirusta, ilmastonmuutosta ja taloustaantumaa vastaan.

Biden ei kuitenkaan julistautunut puheessaan vielä vaalien voittajaksi, ja toivoi kannattajiltaan kärsivällisyyttä tulosten suhteen.

– Meidän täytyy olla rauhallisia ja kärsivällisiä sillä aikaa, kun kaikki äänet lasketaan, Biden muistutti.

Jäljellä olevien äänten laskeminen on edennyt useissa osavaltioissa hitaasti. Vaalivirkailijoiden mukaan viralliset tulokset voidaan saada vasta lauantaina tai sunnuntaina Yhdysvaltojen aikaa.

Pennsylvaniassa Biden johtaa Trumpia 28 800 äänellä. Osavaltion laskemattomien äänten odotetaan suosivan demokraatteja, sillä lähes neljännes niistä tulee demokraattien vahvalta kannatusalueelta Alleghenyn piirikunnasta ja Pittsburghin kaupungista. Osavaltion 20 valitsijamiestä riittäisivät Bidenin voittoon.

Georgiassa Biden johtaa hiuksenhienosti 4 400 äänellä. Osavaltion valtiosihteeri Brad Raffensperger kertoi perjantaina, että osavaltion äänet tullaan joka tapauksessa laskemaan uudelleen pienen äänieron takia. Georgiassa jaossa on 16 valitsijamiestä.

Pohjois-Carolina on toistaiseksi ainoa vaa’ankieliosavaltio, jossa Trump johtaa Bideniä. Trump oli lauantai-aamuna Bidenin edellä 76 500 äänellä. Pohjois-Carolinalla on 15 valitsijamiestä.

Arizonassa Biden johtaa tällä hetkellä Trumpia 29 900 äänellä. Eron uskotaan kaventuvan sitä mukaa, kun Phoenixin ja Maricopan piirikunnan ääniä lasketaan. Arizonassa kilpaillaan 11 valitsijamiehestä.

Nevadassa Biden johtaa ääntenlaskennassa 22 700 äänellä. Jäljellä olevien äänten uskotaan suosivan Bideniä, sillä ne tulevat pääasiassa demokraattien kannatusalueelta Clarkin piirikunnasta, jossa sijaitsee myös osavaltion suurin kaupunki Las Vegas. Nevadassa on jaossa kuusi valitsijamiestä.