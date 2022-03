Näin Kremlin Ukrainassa yrittämä pihtiliike etenisi

Sotilasanalyytikoiden mukaan Venäjä yrittää todennäköisesti saada saarretun Mariupolin taistelun päätökseen ennen sodan seuraavaa vaihetta.

Eteläiseltä rintamalta vapautuvat joukot voisivat edetä kohti pohjoista ja yrittää saavuttaa yhteyden Harkovan itäpuolelta hyökkääviin joukkoihin. Venäjän sotilasjohdon toiveena on, että onnistunut pihtiliike saartaisi Itä-Ukrainaan puolustajien parhaat yksiköt, joiden vahvuus oli sodan alussa noin 40 000 sotilasta.

Venäjän tukemien Luhanskin ja Donetskin ”kansantasavaltojen” koko alueen hallinta pohjustaisi lisäksi suotuisien rauhanehtojen solmimista.

Times-lehden mukaan sodan painopisteen muutos on aiheuttanut suurta huolta monissa länsimaisissa asiantuntijoissa. Venäjän tavoitteista on silti erilaisia näkemyksiä, sillä osa uskoo maan yrittävän edelleen pääkaupunki Kiovan valtaamista.

Viikonlopun joukkojensiirrot ja tiistain vetäytymislmoitukset ja tiedot viittaavat siihen, että osa yksiköistä olisi vedetty takaisin Venäjän rajan taakse Kiovan, Tšernihivin ja Sumyn suunnalla. Etelässä tavoitteena on pitää miehitetty Hersonin kaupunki hallinnassa Ukrainan vastahyökkäyksistä huolimatta.

– He pystyvät pitämään tehokkaasti yllä vain yhtä rintamasuuntaa, RUSI-ajatuspajan tutkija Jack Watling sanoo.

Hänen mukaansa Donbassin alueen hallinta antaisi presidentti Vladimir Putinille mahdollisuuden esittää operaatio onnistumisena kotimaiselle yleisölle. On myös mahdollista, että hyökkääjä pyrkii pohjoisessa Mariupolin kaltaiseen operaatioon Harkovan luona. Kaupunki saarrettaisiin ja tuhottaisiin maan tasalle tykistöllä.

Itä-Ukrainan operaatiossa onnistuminen ei ole itsestäänselvyys tuoreista vahvistuksista huolimatta, sillä alueella taistelevilla joukoilla on kahdeksan vuoden taistelukokemus ja runsaasti länsimaiden koulutusta.

Britannian puolustusministeriön entinen operaatiopäällikkö, ilmamarsalkka Edward Stringer arvioi ukrainalaisten luoneen liikkuvan ja hyvin tehokkaan puolustusjärjestelmän Donbassin alueelle.

– Tätä vastassa on sitten venäläisiä sotilaita, joilla ei ole juurikaan taistelukokemusta, Stringer toteaa.

