Näin Kreml selittää Vladimir Putinin katoamista kesken puheen

Venäjän presidentti Vladimir Putin puhui perjantaina Krimin valtauksen vuosijuhlassa Moskovan Lužniki-stadionilla. Tapahtuma näytettiin venäläisillä televisiokanavilla, mutta presidentin puheen kohdalla lähetykseen tuli outoja ongelmia.

Televisiokatsojien mukaan Putin katosi ruudusta ja hänen lauseensa Ukrainan ”sotilaallisesta erikosioperaatiosta” jäi kesken. Sodasta käytetään tätä nimitystä Venäjällä.

Kuva vaihtui yllättäen presidentistä juhlassa aiemmin esiintyneeseen laulaja Oleg Gazmanoviin. Tämän jälkeen lähetyksessä näytettiin stadionilla olevia hurraavia ihmisiä.

Presidentin outoa katoamista on hämmästelty jutun alta löytyvissä twiiteissä.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov kommentoi nopeasti tapahtuneen jälkeen medialle, että televisiolähetykseen tuli häiriö palvelimen teknisen vian jälkeen.

Something extremely odd just happened. Putin was halfway through his speech. He said, “By pure coincidence, the start of the special operation was on the birthday of…” – and then the feed suddenly cut out pic.twitter.com/3okuDRGBQR

— max seddon (@maxseddon) March 18, 2022