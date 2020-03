Näin koronavirus leviää – Euroopassa lisää rajoituksia

Yhdysvallat laajentaa matkustuskiellon koskemaan myös Britanniaa ja Irlantia.

Pandemiaksi julistettu uusi koronavirus jatkoi lauantaina etenemistään maailmalla.

Maailman terveysjärjestö WHO:n tilanneraportin mukaan lauantaihin mennessä Kiinan ulkopuolella koronavirukseen oli sairastunut 61 518 henkilöä ja kuollut 2 199. Uusia tapauksia todettiin vuorokauden aikana lähes kymmenentuhatta.

Pahin tilanne on tällä hetkellä epidemiakeskukseksi julistetussa Euroopassa, jossa eniten tartuntoja on Italiassa, Espanjassa ja Ranskassa.

Italiassa koronavirus oli lauantaihin mennessä vaatinut 1 441 kuolonuhria, sairastuneita on lähes 18 000.

Espanjassa määrättiin lauantaina ulkonaliikkumiskielto. Hallituksen ohjeistuksen mukaan ulos saa mennä ainoastaan ruoan hankintaa, terveydenhuoltoa ja vanhusten auttamista varten. Lisäksi töihin saa mennä, jos etätyöskentely ei ole mahdollista. Samalla hallitus määräsi kaikki koulut, ravintolat, baarit ja ei-välttämättömät kaupat suljettavaksi.

Espanjan viranomaisten mukaan maassa todettiin noin 2 000 uuden tautitapauksen aalto. Maassa tautiin on kaikkiaan sairastunut 6 200 ja kuollut 190 henkilöä.

Muista Euroopan maista lisää liikkumisrajoituksia määräsivät muun muassa Ranska, joka määräsi ravintolat, kahvilat ja suuren osan muusta ei-välttämättömästä toiminnasta keskeytettäväksi. Ranskan viranomaiset moittivat ihmisiä siitä, että vapaaehtoisilla rajoituksilla ei saavutettu sosiaalista etäisyyttä.

– Tähän mennessä ranskalaiset naiset ja miehet eivät ole olleet riittävän tietoisia omasta roolistaan viruksen torjunnassa. Nyt on aika muuttaa käytöstämme, maan terveysviraston johtaja Jerome Salomon sanoi.

Yhdysvalloissa tautitapauksia on nyt yli 2 500, uutisoi The New York Times. Lähes jokainen osavaltio on tähän mennessä ilmoittanut sairastumisista. Lisäksi Louisiana, New York ja Virginia ilmoittivat ensimmäiset kuolemat tautiin liittyen.

Yhdysvallat kertoi lauantaina laajentavansa maahantulokiellon koskemaan myös Britanniaa ja Irlantia. Jo aikaisemmin Yhdysvallat oli asettanut 30 vuorokauden maahantulokiellon kahdellekymmenellekuudelle Schengen-maalle, Suomi mukaan lukien.