Näin virus jää elämään auton sisäilmaan

Tuoreen tutkimuksen mukaan koronavirus pysyy auton ilmatilassa jopa kaksi tuntia sen jälkeen, kun tartunnan saanut henkilö on ollut sisällä autossa.

Molekyylibiologi Ali Nouri on jakanut Twitterissä tutkimuksen tuloksia. Niiden mukaan tutkituista näytteistä löydetty virus myös pysyi tartuttavana.

MedRxivin julkaisemassa tutkimuksessa havainnoitiin viruksen käytöstä autossa, jonka kuljettajalla oli koronavirustartunta. Kuljettajalla oli lieviä koronataudille tyypillisiä oireita. Auto oli tutkimuksen mukaan ”vanhan mallinen Honda Accord”. Autossa oli ilmastointi päällä.

Ilmanäytteitä keräävä PCIS-laite sijoitettiin auton oikeanpuoleiseen aurinkosuojaan. Ajomatka kesti 15 minuuttia, ja kuljettajalla ei ollut maskia. PCIS käynnistettiin kaksi tuntia ajomatkan jälkeen. Näytteitä tutkittiin laboratoriossa.

Epidemiologi ja terveysekonomisti Eric Feigl-Ding on jakanut Ali Nourin twiitiin. Hän huomauttaa, että tutkimus valottaa viruksen leviämisen riskiä esimerkiksi takseissa.

