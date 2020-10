Näin koronavirukseen voi sairastua uudelleen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sairastumiseen voi vaikuttaa veren vasta-aineiden määrä.

Kaksi kertaa koronavirukseen sairastuminen on harvinaista, mutta mahdollista, uutisoi CNN.

Maailman terveysjärjestö WHO on toistaiseksi saanut tietoonsa muutamia kymmeniä tapauksia, joissa aiemmin koronavirukseen sairastunut henkilö on sairastunut tautiin uudestaan.

– Maailmassa on ollut yhteensä 38 miljoonaa tartuntaa, mutta tapauksia, joissa koronavirukseen on sairastuttu uudelleen on vain muutama tusina, kommentoi WHO:n johtava tiedemies Soumya Swaminathan.

Vastaavat tapaukset ovat kuitenkin lisääntymässä. Yhdysvaltojen koronavirusryhmän johtaja Anthony Faucin mukaan kuluneen viikon aikana viranomaisten tietoon on tullut useita tapauksia, jossa koronavirukseen on sairastuttu kahdesti. Fauci muistuttaakin, että koronavirukseen sairastuminen ei takaa täyttä immuniteettia taudilta.

Jo elokuussa Yhdysvalloissa todettiin tapaus, jossa mies oli sairastunut koronavirukseen, parantunut ja myöhemmin sairastunut uudelleen. Vastaava tapaus todettiin samassa kuussa myös Hongkongissa. Alankomaissa 89-vuotias nainen taas kuoli lokakuun alussa sairastuttuaan koronavirukseen kahdesti.

Kahdesti koronaan sairastuneiden oireet ovat vaihdelleet. Yhdysvaltalaismies kärsi toisella sairastumiskerrallaan vakavista oireista, kun taas hongkongilaismiehellä ei ollut oireita lainkaan.

Tutkijat eivät vielä täysin ymmärrä, mitkä tekijät vaikuttavat uudelleen sairastumiseen ja kuinka kauan vasta-aineet suojelevat koronavirukseen sairastuneita uusilta tartunnoilta.

Uudessa Arizonan yliopiston tutkimuksessa vasta-aineet kestivät keskimäärin 5-7 kuukautta.

– Tiedämme, että SARS:iin sairastuneilla on veressään vasta-aineita 17 vuotta tartunnan jälkeen. Jos nykyinen koronavirus on yhtään samankaltainen kuin SARS, voimme odottaa että vasta-aineet kestäisivät ainakin kaksi vuotta, kommentoi yliopiston immunobiologian asiantuntija Deepta Bhattacharya.

Tutkimukset kuitenkin osoittavat, että vakavammat oireet näyttävät olevan yhteydessä vasta-aineiden määrään. Oireettomissa ja vähäoireisissa potilaissa vasta-aineiden määrä veressä on ollut alhaisempi kuin niissä potilaissa, jotka ovat sairastuneet vakavasti.

– Teho-osastolla olevien potilaiden näytteissä on ollut selvästi enemmän vasta-aineita kuin niissä potilaissa, joilla oireet ovat olleet lieviä. Emme kuitenkaan tiedä, mikä on tämän vaikutus pitkällä aikavälillä, Bhattacharya tiivistää.