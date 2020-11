Näin koronarokotetta tuotetaan jo

Yhdysvallat on käyttänyt tähän mennessä noin 12 miljardia dollaria eli reilut kymmenen miljardia euroa koronavirusrokotteen kehittämiseen ja tuotannon kiihdyttämiseen.

CBS-kanavan 60 Minutes -ohjelmassa esitellään Covid-19-rokotteiden massatuotantoa, joka on käynnistetty poikkeuksellisesti jo ennen lääkevirasto FDA:n myyntilupaa.

Tuotantolinjasto valmistaa minuutin aikana 400 pientä pulloa, joissa jokaisessa on 5–10 rokotennosta. Rokoteainetta on tuotettava ensin bioreaktoreissa, joissa yhden erän valmistaminen kestää noin kuusi viikkoa.

Länsimaisista hankkeista pisimmällä ovat Oxfordin ja AstraZenecan sekä Pfizerin ja BioNTechin Covid-19-rokotteet, joiden kokeista saatiin maanantaina lupaavia tietoja.

Warp Speed -operaation johtajan, kenraali Gustave Pernan mukaan rokotukset voidaan aloittaa nopeasti nyt kerrytettävien varastojen avulla. Aseistetut vartijat suojaavat varastoja mahdollisilta varkauksilta.

Kenraali hämmästelee mielipidemittauksia, joiden mukaan noin puolet amerikkalaisista ei halua ottaa koronarokotetta.

– Valmistamme rokotteita Amerikan kansalle, mutta he eivät halua niitä. Omapa on häpeämme, Gustave Perna pohtii.

The general in charge of the government’s effort to get a COVID vaccine to 300 million Americans says his worst nightmare is, “we get vaccines to the American people, and they don’t take them. Shame on us.” https://t.co/78gm8Ahgc3 pic.twitter.com/s6FuBnBgSq

— 60 Minutes (@60Minutes) November 9, 2020