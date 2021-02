Koronaihme Chilessä – miten se tehtiin?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Chile on rokottamisessa maailman huippua.

Koronavirus kuritti Chileä kovaalla otteella keväällä 2020. Toukokuun lopussa maan tartuntaluku oli väkilukuun suhteutettuna maailman korkein, naapurivaltio Perun ohella.

Nyt tilanne on muuttunut täysin, CNN uutisoi. 18 miljoonan asukkaan Chilessä on annettu jo yli kaksi miljoonaa rokoteannosta, ja tahti pysyy vilkkaana. Sataa asukasta kohden maa on rokottanut nyt 12,4 ihmistä, ja tätä parempaan ovat yltäneet vain Israel, Yhdistyneet arabiemiirikunnat, Britannia ja Yhdysvallat.

Chile on siten rokottanut suuremman osan väestöstään kuin EU ja Kiina. Latinalaisessa Amerikassa maa on ylivertainen.

Chile on solminut sopimuksia useiden rokotevalmistajien kanssa yhteensä 35,7 miljoonan annoksen hankkimisesta. Maahan on avattu useita suuria rokotuspisteitä esimerkiksi ostoskeskuksiin ja jalkapallostadioneihin.

Maan viranomaisten tavoitteena on rokottaa viisi miljoonaa ihmistä maaliskuun, ja neljä viidesosaa väestöstä vuoden ensimmäisen puoliskon aikana.

– Chilessä politiikka jätettiin sivuun. Poliitikot ymmärsivät, että virus on vihollinen ja ryhtyivät höllentämään puolueiden välisiä jännitteitä, tehden yhdessä töitä pandemian kuriin saamiseksi, Latinalaisen Amerikan terveyspolitiikan tuntija Elmer Huerta sanoo.