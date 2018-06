Näin kokoomuksen linja sananvapaudesta muuttui 100 vuodessa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Alku-kokoomuksen ajattelua ohjasi bolshevismin pelko. Nyt puolue korostaa sananvapautta.

Kokoomus pitää avointa tiedonvälitystä yhtenä kantavansa periaatteenaan, mutta aina näin ei ole ollut. Sata vuotta sitten puolueen ajattelua ohjasi bolshevismin pelko, mikä näkyi sen linjauksissa. Suomen hallituksen velvollisuus on torjua kapinavalmisteluja, kokoomus kirjasi vuoden 1921 periaateohjelmaansa.

”Painolakia on muutettava siten, että se tarjoaa viranomaisille mahdollisuuden kumouskiihoituksen entistä tehokkaampaan ehkäisemiseen.”

Uudessa periaateohjelmassa puolustetaan sananvapautta.

”Kokoomus puolustaa Suomea avoimena yhteiskuntana. Avointa yhteiskuntaa ei ole ilman vapaata tiedonvälitystä.”

Kokoomus laatii parhaillaan uutta periaateohjelmaa, joka hyväksytään puoluekokouksessa kesäkuun toisena viikonloppuna. Valmistelutyötä on johtanut kokoomuksen 100-vuotisjuhlavaltuuskunta, jonka puheenjohtajana toimii opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Ohjelmasta on järjestetty keskustelutilaisuuksia vuoden ajan eri puolilla Suomea ja sitä on puitu puoluevaltuustossa. Ohjelman luonnos julkaistiin kokoomuksen sivuilla maaliskuussa, minkä jälkeen jäsenkunta on päässyt kommentoimaan sitä.

Tuorein versio julkaistiin toukokuun puolivälissä, ja sitä käsitellään vielä puoluekokouksessa. Matkan varrella melkein tuhat kokoomuslaista on osallistunut valmistelutyöhön.

