Näin Kiinan televisio valloittaa Afrikkaa

Riippumattomaksi väitetty journalismi on todellisuudessa tiukasti Kiinan valtion ohjauksessa.

Kiinan valtiollisen televisioyhtiön alainen China Global Television Network (CGTN) levittäytyy saksalaislehti Der Spiegelin mukaan nopeassa tahdissa Afrikkaan.

Tarkoituksena on rakentaa afrikkalaisyleisön keskuudessa positiivista mielikuvaa Kiinasta.

– Kertokaa Kiinan tarinaa hyvin, presidentti Xi Jinping ohjeisti CGTN:n henkilöstöä kolme vuotta sitten yhtiön pääkonttorissa Pekingissä.

– CGTN:n journalistien tehtävänä ei ole vain torjua Kiinan laajentumiseen Afrikassa kohdistuvaa kritiikkiä, vaan myös murtaa läntisen median hallitseva asema. Yhtiöllä on Afrikassa vastaava missio kuin se, mitä Venäjän valtion RT tekee Euroopassa, Der Spiegel raportoi.

Kiinasta on viimeisten parinkymmenen vuoden aikana tullut Afrikan keskeisin talouskumppani. Kiinan Afrikan-kaupan vuosittainen arvo on yli 200 miljardia dollaria, mikä on huomattavasti enemmän kuin Afrikan kauppa Yhdysvaltojen tai entisten siirtomaavaltioiden, kuten Britannian ja Ranskan kanssa. Afrikassa asuu nykyään tiettävästi jo yli miljoona kiinalaista, ja Kiina on perustanut laivastotukikohdan itäafrikkalaiseen Djiboutiin.

– Useissa maissa heidät nähdään valloittajina, jotka eivät ole kiinnostuneita pelkästään luonnonvaroista ja uusista markkinoista, vaan ovat asettumassa sinne pysyvästi, Der Spiegel toteaa.

Imagonsa parantamiseksi Kiina on perustanut eri puolille Afrikkaa 49 Konfutse-instituuttia ja lähettänyt 2 500 rauhanturvaajaa Kongoon, Etelä-Sudaniin ja Maliin. Keskeisessä roolissa on kuitenkin Der Spiegelin mukaan mediaoffensiivi, jota toteutetaan Kiinan kommunistipuolueen tiukassa ohjauksessa.

– Tuhat afrikkalaista toimittajaa osallistuu vuosittain koulutusohjelmiin Kiinassa, ja kiinalaiset sijoittajat ovat investoineet runsaasti afrikkalaisiin tiedotusvälineisiin.

Televisioasema StarTimes lähettää maksullista tarjontaansa tällä hetkellä 30:ssä Afrikan maahan ja ilmoittaa olevansa maanosan vaikutusvaltaisin digikanava.

Vaikka CGTN väittää tekevänsä riippumatonta journalismia, aiheet, kuten hallituksen arvostelu, ihmisoikeudet ja Afrikan valtioiden kasvava velkataakka Kiinalle ovat käytännössä kiellettyjä. Herkimpiä teemoja sivuavat uutiset kierrätetään Der Spiegelin mukaan sensuroitavina Pekingissä.

CGTN:n Afrikan-toimintojen johtaja on Der Spiegelin tietojen mukaan ilmeisesti Kiinan kansanarmeijan entinen upseeri. Juuri muuta hänen taustastaan ei lännessä tiedetä.