Näin Kiina polkee ihmisoikeuksia koronan nimissä

Karanteenia ja suojamääräyksiä valvotaan kovin ottein. Myös tietoja vääristellään.

Kiinassa koronavirusta on pyritty suitsimaan erittäin kovin ottein, sanovat professori Bradley Thayer ja tohtori Han Lianchao kirjoituksessaan The National Interest -lehdessä. Heidän mukaansa kiinalaiset viranomaiset ovat käyttäneet suhteetonta väkivaltaa ja polkeneet ihmisoikeuksia pandemian nimissä.

Thayerin ja Hanin mukaan esimerkiksi suojamaskin käytöstä laistaneita on käsiraudoitettu, hakattu ja viety pois väkivalloin. Eräässä kaupungissa maskia käyttämättömiä kahlittiin kymmeniä toisiinsa ja marssitettiin pitkin katuja, samaan aikaan kun viranomaiset lukivat ääneen karanteenisääntöjä.

Toisessa kaupungissa mies sidottiin puhelinpylvääseen, koska hän ei pitänyt maskia. Tämän jälkeen poliisi laittoi hänelle maskiksi naisten alushousut. Turvallisuusviranomaiset ovat heidän mukaansa hyökänneet koteihin ulkonaliikkumiskiellon aikana ja myös lemmikkieläimiä on pahoinpidelty hengiltä tai haudattu elävältä.

Guandongin provinssissa on heidän mukaansa asetettu sota-ajan hätätilaa vastaava laki, jonka perusteella ihmisten henkilökohtainen omaisuus voidaan takavarikoida. Myös esimerkiksi asuntoja on otettu haltuun sairaalakäyttöön. Ihmisiä on myös lukittu asuntoihinsa, jopa perheineen.

Heidän mukaansa myös tietoja vääristellään. Ensimmäisten joukossa koronaviruksesta varoittaneen ja siihen kuolleen tohtori Li Wenliangin lausunnot on sensuroitu ja kielletty. Lääkärien lausuntoja on muutettu näyttämään isompia määriä parantuneita potilaita, journalisteja on kateissa ja läpinäkyvyyttä vaatineita on uhkailtu ja häiritty.