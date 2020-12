Näin keskusta heräsi al-Holiin – ”Ei ole meidän ministereille mainittu…”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Korpi-paljastukset yllättivät hallituskumppanit joulukuussa 2019.

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) ministerivastuuasian käsittely eduskunnan perustuslakivaliokunnassa on tuonut julki valtavat määrät materiaalia, joka valottaa paitsi al-Holin ISIS-leiriä koskeneiden toimien myös niistä syntyneen poliittisen mylläkän taustoja.

Al-Holin asia nousi otsikoihin joulukuussa 2019 Ilta-Sanomien Operaatio Korpi -paljastuksien jälkeen. Useimmat ministerit kiirehtivät tuolloin kiistämään tietojaan ainakin näin laajasta hankkeesta. Myrskyn silmään joutunut ulkoministeri Haavisto antoi puolestaan samaan aikaan ymmärtää kaikkien toimien tapahtuneen hallituksen lokakuun 31. päivän iltakoulussa esitellyn ja hyväksytyn ulkoministeriön toimintalinjauksen mukaisesti.

Esitutkintamateriaalin joukossa on ulkoministerin erityisavustaja Joel Linnainmäen pitkä sähköpostiviesti, jossa vastataan puolustusministeri Antti Kaikkosen (kesk.) erityisavustaja Jirka Hakalan laajaan kysymyspatteriin. Se on lähetetty pian IS:n joulukuun 2. päivänä 2019 julkaiseman Korpi-uutisen jälkeen. Linnainmäen vastausviesti on päivätty joulukuun 5. päivälle.

Viestistä (lihavoinnit Verkkouutisten) kuvastuu, kuinka keskustan johdossa herättiin al-Holin skandaaliin. Kysymysten perusteella puolueen ministereillä ei ole ollut juuri tietoa siitä, mitä al-Holin suhteen on tehty tai valmisteltu. Korpi-paljastus näyttää tulleen puun takaa. Hakala kirjoittaa, ettei tällaisesta ole mainittu missään keskustan ministereille.

Puolustusministerin erityisavustaja muun muassa siteeraa IS:n juttua ja kysyy:

Mistä tässä operaatiossanne on kyse, mitkä ovat tavoitteet ja keinot? Kuuluuko operaatioon esimerkiksi rahaa tai henkilöstöä, joka menisi ulkomaille? Tällaisesta ei ole seurantapalavereissa tai meidän ministereille missään mainittu, mutta IS kirjoittaa asiasta…

Hakala kysyy myös esimerkiksi, onko ulkoministeriössä mitään ennakkotietoja tai arveluja siitä, että leirin suomalaisia ”olisi tulossa tavalla tai toisella suomalaisten hoteisiin Syyrian naapurimaissa”. Viestin perusteella tietoa ei ole ollut siitäkään, että asiaa on ollut hoitamassa alueella muutakin henkilöstöä kuin yksittäinen erityisedustaja.

Pekka Haaviston erityisavustaja Joel Linnainmäki viittaa vastauksessaan ulkoministerin al-Holin erityisedustajan nimeämiseen sekä hallituksen al-Hol -iltakouluun. Linnainmäki toteaa, ettei ulkoministeri Haaviston linjaan ollut siellä kellään huomautettavaa.

Operaatio Korven syntyä Linnainmäki selvittää Hakalalle ”mahdollisten henkilöiden vastaanoton” vaatimalla useiden viranomaisten yhteistyöllä, jonka ulkoministeriön virkahenkilö on käynnistänyt loppusyksystä.

– Viranomaisyhteistyön koodinimenä on ollut ”Korpi”, mutta tätä nimeä on käytetty rajoitetusti vain viranomaistyössä. Asiaan liittyvät dokumentit ovat salaisuuden piiriin kuuluvia asiakirjoja, Linnainmäki vastaa.

Onko aietta olemassa?

Viestissä nousevat esiin samat kysymykset, joihin toimittajat yrittivät kuumeisesti saada vastauksia viime talvena. Esillä on eritoten se, onko aktiivista suunnitelmaa leirin suomalaisten kotiuttamiseksi.

Hakalan viestissä kysytään esimerkiksi, ”onko mitään sellaista aietta olemassa, että suomalaisia oltaisiin auttamassa pois tai haettaisiin al-Holilta”.

Tähän Linnainmäki vastaa viittaamalla erityisedustajan iltakoulussa esiteltyyn mandaattiin, ja kertoo sen antavan edustajalle mahdollisuuden yksilökohtaiseen harkintaan. Linnainmäki kertoo kuitenkin myös, että Haaviston ja silloisen pääministeri Antti Rinteen keskusteluissa on oltu yksimielisiä siitä, että tällaisen tilanteen tullessa ”on arvioitava millaisia poliittisia päätöksiä tällainen tilanne vaatisi”.

Myös konsulipäällikkö Pasi Tuomisen julki tullut huolestunut sähköposti nostetaan pöydälle. Siinä Tuominen katsoi ulkoministeri Haaviston linjanneen, että ulkoministeriön virkamiesten tulee päättää al-Holin kotiutuksista konsulipalvelulain perusteella. Tuomisen mielestä tämä vaati hallituksen tai ministerin päätöstä. Hakala kysyi Linnainmäeltä seuraavaa:

IS:n julkaisemassa sähköpostissa Pasi Tuominen kirjoittaa, että ”Päätös tulee tehdä hallituksessa tai päätös tulee olla ministerin”, ja että ”tällaisen päätöksen tekeminen virkamiestyönä on sellainen päätös, että tekijän on syytä varautua siihen, että hän saa päätöksestään vankeustuomion, josta tulee sen verran pitkä, ettei sitä voi ehdollisena suorittaa. Päätöksentekijän kannattaa olla myös noin 65-vuotias, jotta eventuaalinen viraltapano ei vie toimeentuloa pysyvästi”. Mistä päätöksestä hän puhuu?

Linnainmäki vastasi tämän olevan epäselvää ”meillekin” ja viittasi jälleen muun muassa erityisedustajan nimeämiseen ja ministeriössä valmisteltuun oikeuskanslerin ratkaisun mukaiseen toimintaan.

Todellisuudessa Pasi Tuominen kommentoi jyrkässä viestissään Linnainmäeltä tullutta ulkoministeri Pekka Haaviston ohjetta al-Holin toimintalinjaa koskevasta muistiosta.

Sen perusteella Haaviston haluamana linjana oli pyrkiä kotiuttamaan lapset ja että lasten etu ”ei jää toteutumatta”, jos perheenjäsenten erottaminen ei ole mahdollista. Haaviston ohjeen viimeisessä kohdassa todettiin ministeriön toimivan asiassa ”konsulipalvelulain mukaisesti”. Päätöksiä toimintalinjasta vietäisiin ohjeen mukaan valtioneuvoston päätettäväksi vain silloin kun konsulipalvelulain mukainen toiminta on mahdotonta tai asiaa hoitavien virkamiesten turvallisuusriskit muodostuvat poikkeuksellisiksi.

”Hesarin outo juttu”

Julkisuudessa käytiin talvella 2019 kovaa vääntöä siitä, onko Suomen hallitus siunannut jonkinlaisen suunnitelman kaikkien al-Holin leirin suomalaisten kotiuttamiseksi.

Helsingin sanomat kertoi paperilehdessään 2. joulukuuta 2019, että ”koko Suomen hallitus on siunannut toimet, joiden avulla on tarkoitus hakea al-Holin leirillä olevia naisia ja lapsia takaisin Suomeen. Myös tasavallan presidenttiä Sauli Niinistöä on informoitu asiasta”.

Uutisen nettiversiota muutettiin kuitenkin useaan kertaan. Lopulta sen teksti kuuluu, että ”hallitus on käytännössä siunannut toimet” (kursivointi VU:n).

Presidentti Niinistö ihmetteli tuolloin Verkkouutisille, ettei hallitus ole tehnyt poliittista päätöstä asiassa. Hän kertoi, ettei tunne suunnitelmaa kotiuttaa ISIS-naisia.

Tämä ”Hesarin outo juttu” herätti kysymyksiä sähköpostikirjeenvaihdon perusteella myös ministereiden esikuntien välillä.

Jirka Hakala kysyi Joel Linnainmäeltä suoraan, onko al-Holin kotiutuksista suunnitelmaa:

Presidentti sanoi, että hallituksen piirissä ei ole mitään suunnitelmaa al-Holilla olevien ihmisten Suomeen tuomiseksi kuitattu, ja hyvä että myös Pekka [Haavisto] tämän sanoi mediassa Hesarin oudon jutun jälkeen. Se on kuitenkin tiedossa, että yksi ihminen menee muodostamaan tilannekuvaa ja pohtimaan sitä, mitä voitaisiin tehdä, jos suomalaisilta poistuisi leiriltä ja omin avuin tulisi suomalaisten luo. Hesarin Teittinen kuitenkin jankkaa suunnitelmista… Onko jotain suunnitelmia jo olemassa?

Ulkoministeri Haaviston erityisavustaja vastasi, että Korpi-verkosto on ”laatinut ja selvittänyt, miten toimittaisiin sekä tilanteissa että joku noudetaan Syyriasta tai Irakista, tai miten toimittaisiin silloin, kun henkilöt spontaanisti hakeutuvat joko Suomen lähetystöjen ja konsulaattien palvelujen piiriin- tai suoraan Suomeen”. Linnainmäen mukaan kyse on ollut varautumisesta ja tiedot ovat salaisia.

Yle ja Helsingin Sanomat julkaisivat myöhemmin tietoja, joiden mukaan ulkoministeriön johdolla oli todellisuudessa laadittu jo marraskuussa tarkka suunnitelma tuoda leiriltä Suomeen kaikki palautukseen suostuvat henkilöt. Julki tulleessa asiakirjassa oli poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaisen nimi. Hän vahvisti myöhemmin, että palautuslento oli suunniteltu viikolle 50 eli ennen joulukuun 2019 puoltaväliä. Työryhmän ja ulkomailla tapahtuvan toiminnan operaationimi oli asiakirjassa KORPI.