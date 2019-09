Sari Sarkomaa: Näin keskituloisten verotusta kiristetään

Keskituloisen palkansaajan ansioita verotetaan Suomessa noin viisi prosenttiyksikköä Ruotsia ankarammin.

Progressiomme on Pohjoismaiden kirein. Pienten palkkojen verotus on Suomessa hieman eurooppalaista keskitasoa kevyempää. Sen sijaan verotus kiristyy hyvin nopeasti palkansaajan tulojen noustessa. Myös eläkeläisen verotus on maassamme länsinaapuriamme monin tavoin kovempaa.

Esimerkiksi 2 720 euroa kuukaudessa ansaitsevan tienatusta lisäeurosta noin 47 senttiä vie verokarhu. Yli 50 prosentin marginaaliveroaste nousee jo 3 920 euron kuukausipalkalla. Karmaisevat luvut kertovat, että veropolitiikan painotuksen pitäisi olla keskituloisissa ja progression kohtuullistamisessa. Toisin näyttää ikävä kyllä käyvän. Veronmaksajien keskusliitto on arvioinut, että valtiovarainministeri Mika Lintilän esitys ensi vuoden valtion talousarvioksi kiristäisi ansiotuloverotusta 250 miljoonalla eurolla – keskituloisen lompakosta lähtisi 160 euroa vuodessa. Kiristykset osuisivat kovasti myös eläkeläisten rahapussiin. Myös muita veron kiristyksiä on luvassa, kuten kotitalousvähennyksen leikkaus.

Antti Rinne on monien lupausten pääministeri ja on ehtinyt jo luvata ostovoimankin säilyvän. Valtiovarainministeri Lintilä kuitenkin tyrmäsi lupauksen oitis kovin sanoin. Eivätkä muiden puolueiden verotusta koskevat puheenvuorotkaan tiedä hyvää keskituloisten verokurimukseen.

Keskusta on painottanut, että mahdolliset veronalennukset on joka tapauksessa ohjattava pienituloisille. Vihreiden ja muun vasemmiston käsi on aina ollut kärkijoukoissa ja kyynärpäitä myöten keskituloisten taskuissa.

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Emma Kari on juuri väittänyt, että Suomessakin olisi hyvä puuttua jo nyt erityisesti verotuksella omaisuuden keskittymiseen pienelle vähemmistölle. Avoimuuden nimissä on tärkeä tietää, mitä veroja vihreät vielä haluavat korottaa?

Niin vihreiden kuin koko hallituksen on syytä muistaa, että tavallisen ahkeran keskituloisen ansioita verotetaan Suomessa jo ankarasti ja lisätuloja vieläkin ankarammin. Keskimääräisen keskituloisen palkansaajan, yrittäjän tai ansioistaan työeläkettä kerryttäneet suurin omaisuus lienee lainalla ostettu oma koti. Suomi on varallisuuden ja tulojen jakautumisen osalta maailman kärkipäätä.

Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalon tuore linjaus reilusta muutoksesta on se, että pienituloisten verotus keventyy ja etuudet paranevat, kun bensan hinta nousee. Ei pihaustakaan keskituloisista? Vasemmistoliitto kulkee samalla keskituloista ahkeraa suomalaista rokottavalla linjalla. Keskituloisten verokurimuksen helpottamisen sijaan hallituspuolueet tuntuvat etsivän lähes kilvan uusia tapoja työntää käsi vieläkin syvemmälle keskituloisen taskuun.

Rinteen hallitusohjelman mukaan selvitetään työeläkejärjestelmän sisällä tehtäviä muutoksia, joilla leikattaisiin vähän parempia, käytännössä keskituloisten eläkkeitä ja pyrittäisiin lunastamaan työeläkkeiden osalta Rinteen lupaus ”vappusatasesta” korottamalla pienimpiä työeläkkeitä. Eläkkeiden ostovoimasta on huolehdittava mutta ei työeläkejärjestelmää romuttamalla.

Vihervasemmisto ja ainakin osa keskustaakin ajavat perustuloa, vaikka valtiovarainministeriön tuore selvitys vahvisti, ettei perustulo paranna työllisyyttä. Perustulo kiristäisi keskituloisten ja yrittäjien tuloverotusta. Perustulon rahoittaminen edellyttäisi myös pienituloisten verotuksen kiristämistä.

Työn vastainen verolinja on vaarassa musertaa koko hyvinvointiyhteiskunnan perustaa. Hallituksen on syyskuun budjettiriihessä syytä purkaa ansiotuloverotuksen korotukset, mitä kokoomus on esittänyt. Kotitalousvähennystä on leikkaamisen sijaan kehitettävä sekä suunnattava nykyistä paremmin tukemaan ikäihmisten kotona asumista. Meidän tulee verottaa vähemmän sitä, mitä haluamme enemmän eli työtä ja ahkeruutta sekä enemmän sitä, mitä haluamme vähemmän eli haittoja ja päästöjä. Yhtä lailla tulee keventää eläkkeiden verotusta. Niin palkansaajien ja eläkeläisten ostovoiman turvaaminen on viisasta ja välttämätöntä.

Kokoomuksen kynnyskysymys hallitukseen menolle oli työ- ja eläketulon verotuksen keventäminen kaikissa tuloluokissa keskituloisia painottaen. Nyt keskituloisten verotus on kiristymässä. Tulemme esittämään oppositiossa keinoja, joilla erityisesti keskituloisten verotaakkaa voidaan helpottaa.

Keskituloiset ovat hyvinvointiyhteiskunnan selkäranka eikä heillä voi maksattaa ihan kaikkea. Kysymys on oikeudenmukaisuudesta mutta myös työhön kannustamisesta sekä ahkeruuden arvostamisesta. On täysin kaupunkilaisjärjen vastaista, että lisätulojen tai paremmin palkatun työn hankkimisesta rangaistaan. Ansiotuloverotuksen keventäminen on täysin välttämätöntä kannustimien vahvistamiseksi ja työllisyystavoitteen saavuttamiseksi. Veropolitiikan on oltava talouskasvua, työllisyyttä ja yrittäjyyttä tukevaa eikä ahkeruutta kampittavaa.

Sari Sarkomaa Helsinkiläinen kansanedustaja, kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, valtiovarainvaliokunnan jäsen, THM, kolmen lapsen äiti, intohimoinen itämeren suojelija lenkkeilijä ja leipoja.