Näin keltaliivien mielenosoitukset leviävät Euroopassa

Liikehdintä lisääntyy ympäri Eurooppaa, mutta taustalla on monia eri syitä.

Ranskassa marraskuusta lähtien jatkuneet mielenosoitukset elinkustannusten nousua ja presidentti Emmanuel Macronia vastaan ovat kärjistäneet tunteita Ranskassa. Verkkouutiset uutisoi aiemmin, että Ranskan mielenosoitukset ovat levinneet myös sen naapurimaahan Belgiaan, jossa 300 henkeä marssi lauantaina Brysselin pääkadulla ja puolusti voimakkaasti protestoivia ranskalaisia.

Lauantain tapahtumien seurauksena Brysselissä pidätettiin yli 50 mielenosoittajaa. Mielenosoitukset ovat levinneet myös muualle Eurooppaan, missä ihmiset ovat pukeutuneet keltaisiin liiveihin ja nousseet vaatimaan muutosta. Eri maat ovat kuitenkin saaneet erilaisia ja yllättäviäkin kärkiteemoja ranskalaisten mielenosoituksista, uutisoi Libération.

Belgia – samoja vaatimuksia kuin ranskassa

30. marraskuuta 300 belgialaista kokoontui Brysseliin protestoimaan ranskalaisten tavoin polttoaineiden verojen nousua. Jotkut belgialaiset protestoivat myös laajasti pääministeri Charles Michelin erottamisen puolesta. Liberaaliin Mouvement Réformateur -puolueeseen kuuluvaa pääministeri on tehnyt paljon yhteistyötä Ranskan presidentin kanssa. Mielenosoituksen kerrottiin alkaneen rauhallisesti, mutta päättyneen kahden poliisiauton polttamiseen.

Ranskan keltaliivit ovat harvinainen mielenosoitusryhmä, sillä heillä ei ole virallista kokoonkutsujaa, kuten ammattijärjestöä tai poliittista ryhmää. Ranskan toimintatavasta poiketen Belgian keltaliivit haluavat kuitenkin perustaa liikehdinnän pohjalta myös puolueen seuraavin liittovaltion vaaleihin. Ilmoituksen puolueesta on tehnyt liikkeen tiedottaja Claude Gilles, joka kuului aiemmin laitaoikeistolaiseen parti populaire -puolueeseen.

Serbia – parlamentin jäsen saapuu saliin keltainen liivi päällä

Oikeistolaiseen Dveri-puolueeseen kuuluva Boško Obradović saapui viime viikolla parlamenttiin päällään ranskalaisten keltainen liivi. Hän puhui parlamentissa polttoaineen verotuksen alentamisen puolesta ja vetosi puheessaan presidentti Macroniin. Puheessaan Odradovic sanoi olevansa valmis jopa Serbian pääkaupungin Beogradin polttamiseen ja kauppojen ryöstämiseen, mikäli hallitus ei ryhdy toimiin.

– Me haluamme normaalit polttoainehinnat, tai muuten keltaiset liivit ilmestyvät myös Belgraden kaduille, hän painotti.

Je vous jure que je n'y suis pour rien, M. #Macron !

(Le député de l'opposition Boško Obradović a enfilé aujourd'hui un #giletjaune pour protester contre la hausse du prix de l'essence en #Serbie et menacé le pouvoir de manifs comme en France si cela continue !).#Lassallestyle https://t.co/g5NOLT6w1r — J-Christophe Buisson (@jchribuisson) December 4, 2018

Saksa – laitaoikesto kerää kannattajia kaduille

Saksassa laitaoikeisto haluaa herättää keltaisilla liiveillä keskustelua maahanmuutosta. Lauantaina 1. joulukuuta useat laitaoikeistolaisiksi itsensä määrittelevät puolueet, kuten vuonna 2014 perustettu Pegida, kutsuivat Berliiniin saksalaisia keltaliivejä. Le monde uutisoi, että kokoontuminen keräsi Berliiniiin noin tuhat ihmistä, mutta keskustelu oli Ranskasta poiketen kaukana polttoaineveroista ta ostovoimasta – tämän ryhmän tärkeimmän huolen sanotaan olleen Marrakeshin sopimus.

Le monde haastatteli mielenosoitukseen osallistuneita saksalaisia.

– Meidän taistelumme on samanlainen kuin ranskalaisten keltaisten liivienkin. Täällä me haluamme vain päästä eroon Merkelistä. Ranskassa he haluavat Macronin eroavan, mutta tavoite on sama: palauttaa valta eurooppalaisien kansojen keskuuteen ja syrjäyttää nämä epäjohdonmukaiset poliitikot, jotka antavat kaikki oikeutemme ulkomaalaisille samaan aikaan, kun eurooppalaisia kohdellaan toisen luokan kansalaisina, eräs mielenosoittaja linjasi.

Alankomaat – erilaisia tavoitteita

Myös Alankomaissa keltaiset liivit keräsivät yli 200 henkeä Haagiin 1. joulukuuta. Hollantilaisten kerrotaan kapinoineen massamaahanmuuttoa ja Marrakeshin sopimusta vastaan, toivoneet matalampia terveydenhuoltokustannuksia sekä pääministeri Mark Rutten eroa.

Hollannin keltaisten liivien Facebook-ryhmä on tähän asti kerännyt jo yli 600 jäsentä. Ryhmän sivulla järjestetyssä mielipidemittauksessa Marrakeshin sopimus ja massanmaahanmuutto ovat kaksi kolmesta Alankomaiden keltaliivien tärkeimmästä tavoitteesta.

Iso-Britannia – keltaiset liivit houkuttelevat Brexitin kannattajia

Ukip-puolueen Brexitin vastaista mielenosoitusta Iso-Britanniassa järjestänyt Tommy Robinson on väläyttänyt mahdollisuutta käyttää myös keltaisia liivejä sunnuntaisessa mielenosoituksessaan. Muun muassa ISD kertoo havainneensa julkaisuja, joissa kansalaisia kehotetaan keskustelupalstoilla liivien käyttöön.

Ranskan mielenosoitusten ennustetaan jatkuvan pitkälle ensi viikkoon. Ranskan hallitus ei toistaiseksi aio ottaa mielenosoittajien kahdeksaa edustajaa vastaan, koska osa mielenosoittajista on kyseenalaistanut heidän legitimiteettinsä, Le Monde uutisoi.