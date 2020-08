Näin Kela suojaa asiakkaita tartuntariskiltä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Asiakkaita suositellaan asioimaan verkossa ja puhelimessa.

Kelan palvelupisteissä on käytössä toimintatapoja, joilla pyritään vähentämään tartuntariskiä. Kasvomaskien käytössä Kela noudattaa kansallista ja alueellisia suosituksia.

Jos asiakkaalla on koronaan viittaavia oireita, palvelupisteeseen ei pidä tulla.

Asiakkaita ja henkilökuntaa suojataan tartuntariskiltä monin tavoin. Asiakkaita ei opasteta lähekkäin aulatilassa, vaan opastusta saa palvelutiskiltä.

Valtaosassa palvelupisteistä on käytössä turvalasit tai pisarasuoja, joilla voidaan varmistaa turvallinen etäisyys asiakkaan ja Kelan työntekijän välillä.

Palvelupisteissä muistutetaan asiakkaita hyvästä käsihygieniasta, ja asiakkaiden käyttöön on varattu käsidesiä.

Asiakkaita muistutetaan myös turvaväleistä ja etäisyyden pitämisestä muihin. Jos turvavälejä ei muutoin voida varmistaa, sisäänpääsyä rajoitetaan hetkellisesti.

Kasvomaskia voi käyttää tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen ei ole mahdollista. Myös Kelan palvelupisteissä voi halutessaan käyttää omaa kasvomaskia.

Ennen epidemiaa palvelupisteissä asioitiin keskimäärin 35 000 kertaa viikossa. Huhtikuussa määrä väheni noin 7 500 käyntiin viikossa. Heinäkuussa käynnit lisääntyivät noin 15 000:een, ja elokuun ensimmäisellä viikolla käyntejä oli noin 16 000.

– Kävijöitä on ollut enemmän sen jälkeen, kun rajoituksia on kevennetty ja ihmiset ovat aktivoituneet. On hyvä hoitaa Kela-asiat ajoissa kuntoon, mutta suosittelemme asiointia verkossa ja puhelimessa. Näin voi välttää tartuntariskin, toteaa asiakkuusjohtaja Petteri Taponen tiedotteessa.

Puhelimessa voi hoitaa samoja asioita kuin palvelupisteessä, ja puhelimesta saa tarvittaessa myös tukea verkkoasiointiin.